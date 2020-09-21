Ловкая двойная игра — гороскоп на 22 сентября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце ратует за подвижный образ жизни, гибкость, легкость на подъем, за общительность и любознательность, поддерживает интерес к мультикультурным вопросам, учебе, обмену, путешествиям, спорту, а также делает смелее в делах сердечных.

Полезна интеллектуальная и физическая разминка. Разнообразные впечатления расширят кругозор на будущее. По мере развития событий, будут появляться новые лица, роли и темы. Ожидается удача в большинстве дел и легкое отношение к отдельным недоразумениям. Фоном дня будет дефицит искренности: возможно лукавство в любви, ловкая двойная игра в делах.

Овен ‌‌

Сегодня Овны станут более предприимчивыми и романтичными. Они охотно откликнутся на предложение расширить свои горизонты (особенно, если в спутники им предлагается интересный собеседник, гид или компаньон). Многих Овнов поманят деловые авантюры, дальние страны, любовные приключения. На пути к мечте вам придется столкнуться со знакомым заблуждением, но на общий позитивный настрой это не повлияет.

Телец

Сегодня Тельцы начнут смотреть на многие вещи легко и просто. Во многих Тельцах, несмотря на врожденный консерватизм и прагматизм, проснутся авантюрные наклонности. Звезды советуют реализовывать их в сфере любви, творчества или саморазвития, так как это наиболее безопасно. Поддавшись подобному импульсу в деловой или финансовой области, вы можете уже через пару дней пожалеть о своем легкомыслии.

Близнецы

Сегодня Близнецы нуждаются в компании: спутнике, собеседнике, проводнике, интересном окружении. Фейерверк впечатлений ждет Близнецов, оказавшихся в гостях, за границей или в мире чужой культуры. Многое пригодится в близком будущем. День хорош для знакомств, сулит подвижки в любви, сотрудничестве. Вашей слабой стороной может стать доверчивость, склонность идеализировать отдельных людей или среду.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков без труда пойдет рутинная работа. Легкость обеспечит общий познавательный фон дня: он позволит вам расширить кругозор и напомнит про давние мечты. Вероятно появление нового сотрудника, ученика или клиента. Попутно, есть шанс заработать. Приветствуется подвижность и общительность. Не стоит отказываться от совещания, командировки, тренинга, взаимодействия с иногородними коллегами.

Лев ‌‌

День возвращает Львам оптимизм, добавляет энергии, гибкости и азарта, подсказывает интересные варианты. У вас появится новый стимул для работы над своими манерами и внешностью. Возможно появление новых лиц в вашем близком окружении или смена вашей собственной роли (образа) в нем. Свои позиции в любви, и без того неплохие, вы будете не прочь приукрасить какой-то дополнительной приятной иллюзией.

Дева ‌‌

Девам пора заново расставить акценты в тратах и финансовых приоритетах. Особую значимость получат партнерские соглашения, связанные с вашими деньгами. Важно, чтобы заслуживал доверия ваш агент, продавец, посредник или покупатель. Общий фон дня склонит к подвижности, общительности, любопытству, а также к непостоянству и некоторой путанице. Суета может захлестнуть ваш дом или семью, коснуться быта.

Весы ‌‌

Сегодня звезды приглашают Весов к подвижному образу жизни, повышенной общительности и любознательности, активному поиску вариантов. К такому режиму многих Весов подтолкнет прилив энергии и потребность стать одним из ключевых игроков. Лучше не оставаться в одиночестве, не ограничиваться единственным источником знаний или впечатлений. Стоит почаще включать личное обаяние и привлекать к делу связи.

Скорпион

Этот день поможет Скорпионам сбросить маску невозмутимости и излишнее напряжение, выйти за привычные рамки, вести себя более непринужденно и раскованно. Под влиянием ситуации многие Скорпионы станут предприимчивее и изобретательнее в своих текущих делах, могут пойти на мелкие риски в бизнесе или в финансовой сфере. Хорошо опробовать альтернативный вариант покупок, заработка или денежных расчетов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы предприимчивы и легко играют сразу в двух направлениях. Подвижность будет одним из главных секретов их обаяния. Их ждет удачное стечение обстоятельств и везение во всех текущих делах, включая любовные. Время от времени они будут попадать впросак по рассеянности, но не станут зацикливаться на промахе или не заметят его. Хороший момент для ловкого маневра или небольшой инициативы.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не программировать себя заранее. Успехи и неудачи зависят от массы факторов: самочувствия, настроения, стечения обстоятельств. Один из решающих моментов - градус вашей увлеченности. Если вам интересно происходящее, вас не будет раздражать суета, вы не станете придавать значения временному дискомфорту, легко примиритесь с небольшим недомоганием, путаницей или беспорядком.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не быть одиночками. Звезды позволяют вам выйти из тени или освободиться из плена, совершить интеллектуальную или физическую разминку. Не стоит отказываться от любого мероприятия, если оно поднимает ваш дух и расширяет ваши перспективы. Вас одинаково взбодрит дискуссия, игра, вылазка на природу, политическая или рекламная акция, любовная встреча или корпоративная вечеринка.

Рыбы ‌‌

Сегодня важным качеством для Рыб станет гибкость, но не во всех сферах она будет им однозначно полезна. Умение приспосабливаться и вставать на чужую точку зрения станет незаменимым в деловых и профессиональных вопросах, в процессе переговоров и сотрудничества, но также может ослабить вашу убежденность, сделать вас податливее на соблазн и ввести окружающих в заблуждение относительно ваших мотивов.