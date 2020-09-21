Без манипуляции не обойтись — любовный гороскоп на 22 сентября

Сегодня вам придется играть на чувствах партнера ради общего блага.

Овен ‌‌

Не исключено, что в этот день вам придется решиться на крайне важное решение, которое в корне изменит вашу личную жизнь и отношения с любимым человеком. Впрочем, перемены будет к лучшему. Одинокие Овны могут почувствовать симпатию к человеку творческой профессии.

Телец

Звезды подсказывают, что сегодня вам не стоит слишком ярко демонстрировать свои способности и таланты, так как вы ненароком можете затмить вторую половинку и этим задеть самолюбие партнера. Одинокие Тельцы встретят человека, на которого можно опереться в трудную минуту.

Близнецы

Этот день для многих Близнецов может стать весьма важным. Сегодняшние события принесут вам новый опыт и новое понимание разных граней отношений с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, не отказывайтесь в этот день от флирта.

Рак ‌‌

Возможно, что Раками будет руководить чувство долга по отношению ко второй половинке. Не удивительно, если при принятии решений вы будете руководствоваться, прежде всего, интересами партнера. Если вы пока одиноки, будьте уверены в своей привлекательности.

Лев ‌‌

Если в этот день вам придется отменить романтическое свидание со своей пассией, будьте готовы к тяжелым объяснениям. Вероятно, вам не сразу удастся убедить партнера в необходимости этого шага. Одиноким Львам доставит удовольствие общение с интересным человеком.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что вам стоит прислушаться к аргументам любимого человека. Впрочем, если они вам покажутся неубедительными, вы в праве не идти на поводу у партнера. Ближайшее окружение одиноких Дев поддержит их намерение устроить свою личную жизнь.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что у любого события есть две стороны. Сегодня вы сможете убедиться, что кажущаяся привлекательность ситуации с вашей пассией может оказаться обманчивой. Если вы пока не встретили свою любовь, не упускайте случая присмотреться к встреченным сегодня людям.

Скорпион

Если ваш любимый человек не поддается на уговоры, у вас только один выход из положения. Постарайтесь убедить его в том, что он – автор идеи и тогда вы добьетесь нужного результата без проблем. Одинокие Скорпионы справятся с непростой задачей понравиться влиятельному человеку.

Стрелец

Текущее положение планет говорит, что Стрельцы в этот день будут стоять на пороге серьезных изменений в личной жизни. Возможно, вас это будет волновать и пугать одновременно, но смелее сделайте шаг навстречу переменам. Если вы пока одиноки, не бойтесь экспериментов с имиджем.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что в этот день многие Козероги поймут как много вокруг них любящих людей. И в первую очередь вас порадует своим вниманием и заботой любимый человек. Если вы пока одиноки, то можете увидеть новыми глазами старого знакомого.

Водолей

Водолеям звезды советуют в этот день смелее планировать совместное будущее с любимым человеком в далекой перспективе. Начатое сегодня, будет иметь продолжение на протяжении длительного времени. Поэтому торопитесь укрепить отношения. Одинокие Водолеи мечтают об идеальной любви.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день вам предстоит долгое прояснение ситуации, касающейся вас и объекта вашей симпатии. В этом процессе не избежать волнений и переживаний, но в итоге все нормализуется. Если вы еще одиноки, сегодня наиболее благоприятное время для начала новых любовных отношений.