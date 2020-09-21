Пора принять непростое решение — финансовый гороскоп на 22 сентября

Пришло время грандиозных перемен в карьере и экономическом положении.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может быть связан с постепенной стабилизацией и упорядочением деловых партнерских отношений. Рабочий ритм будет неспешным и надежным. Поэтому при выполнении любой работы в первую очередь следует обращать внимание на качество и дорожить своей профессиональной репутацией. Мнение о вас коллег и клиентов заметно повысится.

Телец

Тельцы в этот день преуспеют в деле приобретения новых навыков работы. Прежде всего, это относится к тем, кто впервые пришел на новое место работы и сталкивается с множеством деталей и тонкостей. Успешно проходит производственная практика под руководством опытного наставника. Цените рабочее время.

Близнецы

Близнецам сопутствует удача в любых делах, требующих творческого подхода при сохранении практической хватки и умения добиваться результата. Особенно это относится к тем, кто специализируется на индивидуальных услугах. Можно публиковать резюме на сайтах Интернета, в расчете на то, что удастся найти интересную работу.

Рак ‌‌

Ракам в этот день рекомендуется относиться к своим коллегам по трудовому коллективу как к одной дружной семье, где все друг другу готовы придти на помощь и где царит порядок. Нацеливайте себя на то, чтобы обязательно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на работе.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов благоприятный день для укрепления деловых связей. Лучше всего у вас будут развиваться отношения с теми людьми, которые старше и опытнее вас. Стабильно складываются дела у торговцев и консультантов сетевого маркетинга. Это хорошее время для проведения оптовых закупок товара с целью перепродажи.

Дева ‌‌

Девы сегодня смогут добиться повышения уровня профессионального мастерства. Успешно пойдут дела при удаленной работе на дому. Хорошо пойдет бизнес, связанный со строительством, коммунальным хозяйством и недвижимостью. Можете рассчитывать на материальную помощь со стороны родственников, родителей.

Весы ‌‌

Спокойный и взвешенный подход Весов к делам сегодня окажется наиболее успешным. Не следует излишне эмоционально реагировать на те или иные ситуации. Не отвлекайтесь от главного стратегического направления. В случае возникновения торможения или препятствий в делах постарайтесь спокойно обдумать ситуацию, а потом действовать.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть сосредоточены на принятии финансовых решений. Прежде чем сделать крупную покупку, звезды советуют трезво оценить свои финансовые возможности. Нельзя эмоционально подходить к принятию решений. Не исключено, что вам удастся получить материальную компенсацию за произведенные ранее расходы.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут быть склонны к принятию импульсивных эмоциональных решений. Если у вас есть старый и опытный друг, человек, которого вы могли бы назвать своим единомышленником, то самое время поговорить с ним и посоветоваться. Это благоприятный день для участия в профсоюзных и акционерных собраниях, на которых принимаются коллективные решения.

Козерог

Козерогам сегодня удастся добиться решения некоторых важных вопросов методами тайной дипломатии. Не всегда следует раскрывать свои истинные намерения. Сейчас вам выгоднее выполнять свой план, не раскрывая его другим людям. В этом случае вы можете быть уверены, что никто вам не сможет помешать. Руководящие работники в конце дня получат ценную информацию.

Водолей

Водолеям удастся добиться пусть небольшого, но позитивного продвижения вперед в реализации своих долгосрочных стратегических планов. Успех для вас во многом будет зависеть от того, насколько глубоки ваши профессиональные познания. Сегодняшний день может стать днем укрепления вашей квалификации и профессиональной репутации.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день может быть связан с необходимостью принимать непростые решения. Подумайте, что именно сейчас больше всего тормозит работу, и примите меры по устранению препятствий. Многое сейчас зависит от того, насколько хорошо вы сумеете организовать себя и производственный процесс вокруг себя. Цените свое рабочее время.