Как вычислить психически нездорового мужчину

Когда отношения только начинаются, каждый старается показать себя с самой лучшей стороны.

Но время проходит, и внезапно может оказаться, что у выбранного спутника жизни имеются определенные странности. На что точно не стоит закрывать глаза даже в начале конфетно-букетного периода?

1. Резкие смены настроения. Человек часто, без видимой причины, может злиться, кажется, что на пустом месте. Так же внезапно он вдруг радостен, полон активности. Внятного объяснения происходящему нет. Кроме того, может казаться, что существует несколько личностей одного человека – настолько по-разному он себя ведет в течение дня.

2. Странные идеи. Человек рассуждает о явно неадекватных и не объяснимых проектах, на логично возникающие вопросы ответа нет. Сюда же можно отнести всевозможные странные истории, героем которых он якобы является. Если их слишком много – это не милый флирт для произведения впечатления на даму, вполне возможно, это просто другая реальность, в которой человек живет.

3. У мужчины сложные отношения с окружающими, нет друзей, с родственниками контакт утерян, с рабочими отношениями тоже беда – его выгоняют, не ценят, подсиживают. Возможно, будет озвучена версия о том, что его никто не понимает и не ценит – но вряд ли это окажется объективной картиной реальности. Скорее всего, человек ведет себя таким образом, что его начинают избегать.

4. У мужчины сложности с контролем, пониманием своих и чужих границ. Он может быть патологически ревнив, подозревать во всех грехах, навязчиво звонить и узнавать местоположение, требовать к себе повышенного внимания, требовать отказа от общения с друзьями и ухода с работы. К сожалению, такое поведение зачастую принимают за сильную любовь, но на самом деле, это проявления психически нездорового человека и вряд ли рядом с ним будет безопасно.

5. У мужчины есть зависимости: алкоголь, наркотики, компьютерные и азартные игры. К сожалению, влияние зависимости часто недооценивают, но находиться в отношениях с таким человеком так же вряд ли будет комфортно.

Диана Сабитова