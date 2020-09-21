Знаки зодиака, которые не привлекут даже старых дев

Специалисты рассказали о двух знаках зодиака, представители которых не нужны даже отчаявшимся найти свою любовь дамам.

Среди таких мужчин эксперты выделили Водолеев, творческих людей, витающих в облаках. Мне мнению астрологов, они не надежны для длительных и серьезных отношений. Водолеи часто перекладывают ответственность на женщину, не строят планов на будущее, чего от них ждут представительницы слабого пола. Их сложн понять, потому что настроение Водолеев меняется несколько раз в день.

Также астрологи рассказали, что среди мужчин-Рыб часто встречаются холостяки. Представители этого знака отличаются ранимостью, слабым характером, а также безответственностью. Женщина, которая выйдет замуж за такого мужчину, рискует стать для него второй мамой.