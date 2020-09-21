Каким болезням подвержены разные знаки зодиака

Какая хворь может напасть на каждый знак в течение жизни?

Основные болезни людей, родившихся под этим знаком, затрагивают верхнюю часть туловища. Они могут быть подвержены частым респираторным заболеваниям с осложнениями и болезням зубов. Под ударом оказывается и нервная система, поэтому следует избегать стрессов, не простужать голову и следить за гигиеной ротовой полости.

Тельцы обычно достаточно ленивы, поэтому часто сталкиваются с проблемами позвоночника и ног. Ведение малоподвижного образа жизни может усугубить ситуацию и привести к заболеваниям сердца и сосудов, поэтому необходимо вовремя сделать выводы и начинать менять свой стиль жизни. Тельцом также могут подстерегать проблемы с половыми органами, а вот простуды и вирусы их беспокоят достаточно редко.

Этот знак подвержен заболеваниям легких и суставов. Они могут часто страдать от головных болей, нарушения сна и проблем с кишечником. Источником болезней является отсутствие душевного равновесия, постоянные стрессы и переживания.

Основной проблемой Рака являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Как правило, они не беспокоят тех, кто избавлен от постоянных волнений и неудовлетворенности, но как только вы столкнетесь с какими-либо жизненными проблемами — можете встретиться с расстройствами желудка, гастритом, колитом и даже язвенной болезнью.

Львы часто встречаются с переломами, проблемами опорно-двигательного аппарата и инфекционными болезнями. Они не по наслышке могут знать, что такое ангина, артрит или нервный срыв. Старайтесь избегать чрезмерных моральных и физических нагрузок, а также укреплять свой иммунитет.

Девы не боятся трудиться и тем самым могут навредить своему организму. Нервное напряжение, дисциплинированность и чувство ответственности могут стать причиной болезней ног, плечевых и коленных суставов. Представителям этого знака также нельзя забывать о здоровье легких и кишечника.

Мужчины и женщины Весы редко страдают хроническими и инфекционными заболеваниями. Все их проблемы кроются в любви вкусно поесть и выпить, от чего страдают печень, почки и желудок. Старайтесь не переедать и избавляться от вредных привычек.

У Скорпионов часто страдает кровеносная и нервная система. Они импульсивны и упрямы, до последнего не обращаются к врачу, поэтому обычно болеют долго и тяжело. Их также могут настигнуть болезни горла, позвоночника и мочеполовой системы.

Частые заболевания Стрельцов связаны с кишечником, печенью и суставами. Они могут самостоятельно наносить вред здоровью своей легкомысленностью, поэтому необходимо внимательнее относиться к своему телу. К счастью, выздоравливают представители этого знака достаточно быстро.

Представители обладают чувствительной кожей, поэтому склонны к аллергическим реакциям и высыпаниям. Проблемы инфекционного характера являются частыми спутниками Козерога, что в дальнейшем влияет на состояние почек и кишечника.

Слабое место Водолея — сердечно-сосудистая система. Представители этого знака не склонны к активному образу жизни и очень чувствительны. Как следствие, они могут страдать от постоянных ночных кошмаров, бессонницы и панических атак. Чтобы этого избежать, необходимо больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, высыпаться и отдыхать.

Рожденным под знаком Рыбы следует беречь желудок и печень. У них спокойный темперамент, поэтому часто нарушается кровообращение и приводит к отечности, слабости и частым простудам. С раннего возраста необходимо приучать детей к спорту и закалять, чтобы избежать хронических, затяжных заболеваний.