Психолог: «Фальшивый» позитивный настрой вреден»

На раздражительность людей влияют неуверенность в завтрашнем дне и социальные сети, где «очень много иллюзий». Об этом рассказал психиатр Александр Федорович.

«Лето нас немножко спасло: люди разбежались, и как-то немножко это всё погасло. У всех появилась возможность куда-то поехать, провести время где-то на берегу моря и так далее. Несмотря на то, что ценник возрос в 1,5-2 раза, людей это не смущает», — рассказал Федорович.

По его словам, «угрюмость» граждан России является их отличительной чертой. Нередко можно услышать призывы сохранять на лице улыбку и быть всегда приветливым. Как считает психиатр, такой настрой быстро «выгорает». При заглушении истинных эмоций человек их лишь накапливает.

Для улучшения настроения Федорович посоветовал стремиться ценить то, что уже есть и перенимать хорошее настроение у близких людей.