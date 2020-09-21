Какие предсказания Нострадамуса связаны с Россией

У Нострадамуса есть много предсказаний о разных странах, кризисах и войнах.

Существуют и те четверостишья, которые предсказали уже сбывшиеся трагические события. Однако в его альманахах были найдены некоторые предсказания для России. Большинство из них касаются Российской империи, но исследователи часто находят предсказания и связывают их с теми событиями, которые уже сбылись.

Золотой век России

Одно из самых последних предсказаний Нострадамуса связывают с Россией. В нем говорится о том, что в стране наступит «золотой век» в 2025 или в 2035 году. Согласно его записям, в стране появится новая религия и новый правитель. В предсказании говорится, что положительные перемены начнутся с 2014 года. Нострадамус говорил, что Россия станет посредником в переговорах между конфликтующими державами.

«То, что будет, никогда не было таким прекрасным… второй век Сатурна — Золотой Век. Создатель увидит мучения своего народа и между Богом и людьми будет заключен мир.Впереди начало Новой Эры. Перед этим будут большие беды, однако после того на Земле воцарятся Справедливость и Добро»

Иван Грозный

В предсказаниях Нострадамуса есть и то, что уже свершилось. Так, исследователи говорят, что он предсказал правление Ивана Грозного. В его стихах есть и про кровавого правителя, и про погибших членов семьи, а также про последнюю жену, которая осталась живых, вероятнее всего, из-за того, что погиб сам царь.

«Семь жен и сын умерли или убиты жестоким монархом,

Кругом кровопролитие, великим злодеяниям нет предела.

Пятая жена будет брошена в озеро,

Но восьмая родит сына и чудом уцелеет»

Екатерина II

Известно, что Екатерина пришла к власти, свергнув своего мужа Петра III и правила Россией более 30 лет. При ней была расширена Российская империя, в которую вошла Польша. Кроме того, королева развивала культуру, образование и медицину, благодаря чему европейские страны обратили на империю свое внимание.

«Великая женщина Север разбудит

и блеск всей Европы к себе привлечет,

При ней два затмения мир не забудет,

И Польша к великому горю придет»

Алевтина Кузнецова