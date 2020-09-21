Названы 5 знаков зодиака, которых защищают высшие силы

Астрологи уверяют, что некоторые представители зодиакального круга находятся под особой защитой Вселенной.

Как говорят специалисты, исследующие влияние звезд на жизнь человека, высшие силы опекают Львов, Овнов, Близнецов, Дев и Стрельцов. Представители этих знаков зодиака крайне редко сталкиваются с глобальными проблемами и испытывают нужду.

Овны, например, точно знают, что такое удача. Им все удается будто бы по мановению волшебной палочки. Представители этого знака очень часто выигрывают в конкурсах и лотереях.

Близнецы умеют с легкостью менять свою жизнь. Им самим может казаться, что все дело в силе духа и легкости характера, но астрологи говорят, что Близнецам помогают высшие силы.

Львы благодаря поддержке Вселенной всегда выходят победителями из самых сложных ситуаций. А еще Львы с легкостью находят отличную работу или знакомятся с нужными людьми.

У Дев очень мощная интуиция, которой их наградили высшие силы. Они всегда предчувствуют неприятности или, наоборот, позитивный исход дела.

Как бы ни был сложен жизненный путь Стрельцов, они никогда не теряют оптимизма, потому что точно уверены, что им удастся найти прямую дорогу. Все это, благодаря поддержке Вселенной.