Почему женщины разных знаков отказывают мужчинам

Многие женщины часто отказывают мужчинам в свиданиях, не давая им ни единого шанса проявить себя, и не стремятся строить отношения.

Астрологи объяснили, какими причинами руководствуются представительницы различных знаков зодиака.

Женщины-Овны дорожат своей свободой, поэтому не торопятся заводить пару. Тем не менее сам факт любви или привязанности не является для них чем-то пугающим.

Тельцы часто боятся, что новый избранник будет похож на предыдущего, а значит, может причинить боль. Поэтому они даже не питают надежд, что новые отношения будут развиваться иначе и не нацелены на поиск партнера.

Девушкам, рожденные под знаком Близнецов, необходимо, прежде всего, разобраться в себе и в собственных желаниях. Их непонимание самих себя мешает построить длительные счастливые отношения.

Главным страхом Раков становится чувство брошенности и одиночества. Они не хотят вновь и вновь обжигаться и не дают мужчинам шансов.

Женщины-Львы — прирожденные лидеры, которые хотят во всем быть главными. Эта особенность затрудняет их взаимодействие с сильным полом, поэтому они ищут правильного человека.

Девы же отличаются самокритичностью, и зачастую сами разрушают свои отношения. Представительницы этого знака считают, что не заслуживают любви, и держатся от мужчин в стороне.

Рожденные под созвездием Весов дамы опасаются потери страсти в паре. Таким женщинам проще быть одним, чем находиться в постоянных мыслях о том, как сохранить отношения.

Скорпионам сложно рассчитывать на кого-либо, поэтому они долго ищут подходящего мужчину. Им следует чаще обращать внимание не на слова, а на действие избранника.

Женщины-Стрельцы не приемлют ограничений и ощущают, что отношения для них — тюрьма со сплошными запретами. Однако им необходимо понять, что любящий партнер не станет им указывать.

Для Козерогов первичны собственные цели и желания, а не отношения. Они отодвигают мужчин на второй план, чтобы добиться успехов и реализовать множество задумок.

Замкнутые и холодные девушки-Водолеи испытывают трудности в выражении своих чувств. Они гораздо лучше чувствуют себя, заперев чувства внутри и не демонстрируя мужчине симпатию.

Представительницы Рыб ждут избранника, который примет их любыми и будет искренен в своей любви. У таких женщин уходит немало времени на размышления, подходит ли мужчина под их требования.