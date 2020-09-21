5 главных транжир среди знаков зодиака

Распродажи и скидки есть всегда, везде и в любой сезон, потому для ряда людей такое искушение слишком велико.

Эти транжиры просто не могут устоять перед заманчивыми предложениями. Они спускают последние деньги на якобы выгодные и «очень нужные» приобретения. Расточительство может стать чуть ли не пороком, от которого страдают некоторые зодиакальные знаки. А к кому относитесь вы? Вы из тех, кто бездумно тратит, или вы предпочитаете экономить? Если вы один из этих 5 знаков, вам лучше держаться подальше от торговых центров и стараться не выходить за рамки своего ежемесячного бюджета.

1. Овен – импульсивный расточитель

Овну нравится в полной мере наслаждаться жизнью, и его девиз – все деньги существуют для того, чтобы их тратить. Кроме того, когда он делает покупки, то говорит себе, что этим он помогает экономике. Овен очень импульсивен и часто покупает вещи просто потому, что они бросились ему в глаза на витрине. Этому знаку лучше не поддаваться соблазну распродаж. Ему сложно отказаться от нового красивого платья или свитера.

2. Рак – избегайте торговых центров любой ценой

Рак славится своим почти детским характером, поскольку он очень расстраивается и чуть ли не плачет, когда понравившаяся вещь совсем ему не по карману. Если его кошелёк пуст, Рак ведёт себя так, как будто это не его вина, что там нет денег. Транжиры-Раки довольно безответственны и небрежны со своими финансами, им трудно избежать искушения, попав в любой магазин.

3. Лев – не старайтесь скупить всю одежду в городе

Льву нужно хвастаться своими приобретениями. Он должен быть самым модным, самым стильным и лучше всех одетым среди своего окружения. Этот знак обожает красивые вещи. Ему сложно сказать себе «нет», когда что-то привлекает его внимание. Можно сказать, что Лев одержим новой одеждой. Он постоянно испытывает потребность выделяться и быть замеченным.

4. Весы – научитесь жить по средствам

Весы постоянно мечтают быть богатыми и покупать себе всё, что только есть в их бесконечном списке желаний. Они любят предметы роскоши, одежду и украшения. Даже если цена ощутимо кусается, Весы не колеблются, когда видят то, что им нравится. Мало того, они не будут сдерживаться и не откажут себе в таком удовольствии и в том случае, когда их банковский счет находится в минусе, а сами они в долгах перед всеми.

Бедная, многострадальная банковская карта Скорпиона! Этот знак способен потратить свой ежемесячный бюджет за один раз. Скорпионы любят риск, обожают удовлетворять свои сиюминутные желания и прихоти, и они хотят чувствовать себя всемогущими и жить только сегодняшним днём, что и объясняет, почему эти транжиры постоянно ходят по лезвию ножа в плане своих финансов.