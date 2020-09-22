Ванга говорила, что удачу в дом притягивают 7 вещей

По словам Ванги, определенные предметы могут притягивать в дом удачу.

Если правильно обустроить свое жилье, можно задержать ее там надолго. Важно только то, чтобы эти вещи были натуральными, настоящими, как отмечала провидица. Она предупреждала, что ворованные или купленные на деньги, добытые нечестным путем, вещи притягивают отрицательную энергию.

Яблоки. Провидица говорила, что в доме всегда должны быть яблоки, так как они притягивают удачу и радостные события.

Черный камень. Ванга считала, что такой камень может оберегать человека во сне. Его нужно найти прямо на дороге, выбрав при этом самый обычный и неприметный.

Свечи из натурального воска. Они поддерживают в доме чистую энергетику и избавляют от негатива.

Натуральный Янтарь. Ванга называла янтарь застывшем солнцем, отражающим лучи солнца. По ее мнению, он проясняет мысли и даже судьбу.

Песочные часы. Такие часы научат бережней относится ко времени, делать важные вещи и не тратить время впустую. Они помогут сдерживать обещания и совладать с собой.

Деревянная птица над кроватью ребенка. Может выступать в качестве оберега. Благодаря такой игрушки можно успокоить ребенка и доставить ему радость.

Валенки. Желая получать от судьбы приятные подарки, купите валенки. Ванга говорила, что так вы забудете о нужде.