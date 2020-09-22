Эмоции сыграют с нами злую шутку — любовный гороскоп на 23 сентября

Сегодня стоит держать чувства и эмоции под контролем, чтобы не спугнуть потенциального партнера.

Овен ‌‌

Скорее всего, сегодня ваш любимый человек будет непривычно для себя рассеян и производить впечатление не вполне проснувшегося. Постарайтесь взять на себя руководство его действиями. Для одиноких Овнов важным может стать достижение баланса между своими желаниями и возможностями.

Телец

Если вы стремитесь к восхищению своей пассии, расскажите партнеру о своих самых крупных победах и удачах. Любимый человек наверняка высоко оценит ваши достижения. Одиноким Тельцам перспективы отношений с потенциальным партнером могут показаться слишком неопределенными.

Близнецы

Некоторых Близнецов ожидает непростой, эмоционально напряженный день. Если вы слишком остро реагируете на слова и действия любимого человека, постарайтесь сдержать себя. Одинокие Близнецы могут увлечься беседой с симпатичным представителем противоположного пола.

Рак ‌‌

В этот день вы можете рваться к лидерству в вашем союзе и действовать слишком решительно. Звезды рекомендуют не забывать о том, что необходимо считаться с мнением любимого человека. Одинокие Раки могут легко наладить взаимоотношения с потенциальным партнером, если откажутся от недомолвок.

Лев ‌‌

Некоторые Львы могут почувствовать беспричинное беспокойство. Постарайтесь, чтобы это настроение не отразилось на отношениях со второй половинкой, особенно, в виде провокации. Одинокие Львы, постарайтесь не ждать у моря погоды, а предпринять конкретные шаги.

Дева ‌‌

Если вы считаете, что ваши отношения с пассией переживают кризис, не отчаивайтесь. Попробуйте обратиться за помощью к близкому другу, который сможет благотворно повлиять на ваш союз. У одиноких Дев есть вероятность завязать перспективное романтическое знакомство.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов могут возникнуть некоторые проблемы в общении со второй половинкой. Постарайтесь не поддаваться провокации, если таковая случится. Одиноким Весам звезды предсказывают подарок, о котором вы уже давно мечтаете. В этот день может состояться долгожданная встреча.

Скорпион

Астрологические влияния могут подтолкнуть некоторых Скорпионов к сексуальным экспериментам с любимым человеком. Одиноким Скорпионам нежелательно упустить шанс, который подарят им небесные влияния. Большинство ваших действий будут интуитивными и окажутся удивительно точными.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут столкнуться с необходимостью добиться чего-то важного от своей пассии. Если ваши усилия не увенчаются успехом, звезды подсказывают задуматься о целесообразности своих попыток. Одиноким Стрельцам звезды советуют проявить смелость, чтобы построить счастье.

Козерог

Некоторые Козероги в этот день будут вынуждены решить серьезную проблему. Не удивляйтесь, однако, если любимый человек предложит вам совершенно неожиданный и оригинальный выход. Не исключено, что одинокие Козероги в этот день будут особенно общительными.

Водолей

Водолеям желательно удерживать в отношениях с пассией равновесие и баланс интересов. Помочь выйти достойно из непростой ситуации поможет проявление нежности и любви к партнеру. С одинокими Водолеями может сыграть злую шутку излишняя эмоциональность.

Рыбы ‌‌

Сейчас как никогда важно, чтобы Рыбы со своей второй половинкой почувствовали себя единым целым. Одиноких Рыб астрологические влияния наделяют особой привлекательностью. Сейчас идеальное время для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями в личной жизни.