Готовьтесь к неожиданностям — финансовый гороскоп на 23 сентября

Сегодня с вашей карьерой и денежным положением может случиться все, что угодно.

Овен ‌‌

Сегодняшний день может складываться для Овнов весьма напряженно. Главная тема, которая может стать источником проблем – это вопросы карьеры и взаимоотношений с начальством. В первой половине дня вам могут сделать замечание, причем в достаточно обидной форме. Вторая половина дня будет связана со сложностями в деловом партнерстве.

Телец

Тельцам в первой половине дня следует быть осмотрительными в том, чтобы своим поведением соблюсти все правила и нормы, которые являются обязательными не только с точки зрения закона, но и с точки зрения служебной этики. Вторая половина дня требует от вас особого внимания при работе с цифрами. Возможны служебные расследования.

Близнецы

Крайне нестабильный день ожидает сегодня Близнецов. В первой половине дня возможны частые сбои в работе компьютерной техники, поэтому для IT-специалистов это будет весьма беспокойное время. Вторая половина дня благоприятствует только тем видам работы, которые вы хорошо знаете.

Рак ‌‌

У Раков в этот день наиболее проблемная тема – взаимоотношения с деловыми партнерами и клиентами. В первой половине дня может возникнуть конфликтная ситуация с кем-то из клиентов, в результате которой на вас может поступить жалоба начальству. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в отношениях в семейном бизнесе.

Лев ‌‌

Львам следует строго соблюдать дисциплину труда и служебные инструкции. Не опаздывайте утром на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места – это может неблагоприятно отразиться на вашей деловой репутации. Вторая половина дня будет связана с учащением помех вашей работе со стороны посторонней информации.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня следует обходить стороной игровые клубы и пункты обмена валюты. Это не лучший день для проведения финансовых операций с использованием электронных денежных систем и кредитных карт. Вторая половина дня неблагоприятна для расходования денег на крупные покупки.

Весы ‌‌

В первой половине дня Весам, возможно, придется столкнуться с внешними препятствиями, исходящими от неблагоприятной конъюнктуры. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, то могут возникнуть разногласия с партнером. Вторая половина дня может показать вам, что инициатива иногда бывает наказуемой.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с большим количеством новостной информации, большая часть которой сейчас будет просто отвлекать вас от непосредственного выполнения своих обязанностей. Вторая половина дня может быть связана с нарушением обещаний в деловых связях.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня звезды советуют сохранять от растраты имеющиеся у вас финансовые ресурсы. Дело в том, что сегодня вы будете склонными беспорядочно тратить деньги под воздействием сильного эмоционального импульса. Вторая половина дня во многом схожа с началом дня, с той лишь разницей, что потребуется удержаться от инвестирования денег на развитие коллективных проектов.

Козерог

Козероги сегодня вряд ли смогут проявить свои лучшие деловые качества: трудолюбие, постоянство, практичность. Дело в том, что сейчас вам будет свойственен совершенно иной стиль поведения, во многом противоположный вашей натуре. Всему виной сильное эмоциональное напряжение. Причины этого напряжения могут исходить из конфликтных отношений с начальством.

Водолей

Водолеи сегодня могут быть вынуждены работать в условиях ограничений и препятствий. В первой половине дня следует воздержаться от неофициальной подработки, выполнения частных заказов. Основная причина этого в том, что вы не можете быть уверены в честном и порядочном поведении людей, с которыми вам приходится иметь дело.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня звезды советуют быть готовыми к любым неожиданностям. В первой половине дня вы можете не дождаться обещанных финансовых поступлений. Внешние обстоятельства могут резко поменяться. Во второй половине дня ситуация вряд ли станет более стабильной. Не исключено, что произойдет технический сбой, на устранение которого придется тратить дополнительные ресурсы.