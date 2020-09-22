Время болтать и распускать слухи — гороскоп на 23 сентября

6-7 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Стрельце помогут маневрировать в обстоятельствах, обеспечат ловкость, гибкость, коммуникабельность, не дадут заскучать или зациклиться на негативе.

Легко найти взаимопонимание с попутчиками, представителями другой культуры, носителями чужого языка. Хорошо подбирать компаньона, гида, посредника, обсуждать детали поездок, нюансы спортивных тренировок, путешествий, научных исследований, дистанционного обучения, доставки грузов. Насыщенный день для водителей, комментаторов, экспедиторов, переводчиков, экскурсоводов, для туристических, курьерских и информационных сервисов.

Овен ‌‌

Сегодняшнее утро подарит Овнам источник вдохновения, повод для диалога, учебы или расширения горизонтов, а главное, прекрасный мотив для действий. Полученный в начале дня эмоциональный или духовный импульс даст вам достаточно энергии для того, чтобы вы были энергичны и общительны вплоть до ночи. Вас могут воодушевлять любовные мечты, мысли о новом образовании или надежды посетить другую страну.

Телец

Сегодня одним из условий успеха для Тельцов будет общительность. Она важна вдвойне, если вы готовитесь к крупным переменам (повышению квалификации, смене места жительства, учебы или работы), а ваши коллеги или клиенты являются жителями других стран или носителями чужого языка. Хорошо заниматься в этот день транспортными услугами, нюансами поездок, перевозки грузов, почтовой и курьерской доставки.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам активнее развивать партнерский и личный диалог, давать обратную связь, обмениваться знаками заинтересованности. Это день взаимных симпатий, легкого и приятного сотрудничества в любой сфере. Небольшие недоразумения будут замяты. Хорошо подыскивать себе компанию для учебы, путешествия, исследований, развития бизнеса или языковой практики (в том числе, за рубежом).

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не сбавлять темп: суета и поток впечатлений не пройдут напрасно. Вы можете познакомиться с интересными людьми и завязать полезные контакты, а также чему-то научиться, обогатить свой багаж знаний и арсенал приемов. Это хороший день для взаимодействия с животными, как домашними, так и дикими. Удачный момент для тренировок, разъездов, обмена услугами, поиска вариантов.

Лев ‌‌

Сегодня Львы энергичны и нуждаются в ком-то, с кем могут поделиться своей энергией. Подвижный образ жизни эффективнее не в одиночестве, а в паре. День благоприятен для тренингов, исследований, занятий спортом, танцами и активным хобби, общения с детьми и учениками. Если вы потеряли форму, он хорош для перезагрузки и нового старта: легкое начало и первый успех дадут заряд вдохновения на будущее.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев есть энергия для домашних и других хлопот, но неважно с усидчивостью и терпением. Приветствуется разнообразие. Хорошо заниматься техническими и медицинскими нюансами, возиться с питомцами, учиться, общаться, разъезжать по мелким делам. Можно взять на дом часть офисной работы. Ваш азарт будет выше, чем запас сил. Лучше остановиться, как только наступит утомление или упадет интерес.

Весы ‌‌

Весы вплоть до ночи будут отлично чувствовать себя в роли учеников, информаторов, комментаторов, путешественников, проводников. День может начаться с легкой заминки (сомнения, недоразумения, иллюзии), но туман быстро рассеется. Это удачные и насыщенные сутки, если ваша работа или основной интерес связаны с общением, обменом, поиском, разъездами или перелетами, научной или образовательной сферой.

Скорпион

В ситуациях этого дня Скорпионам хорошо припоминать полезные деловые навыки и оттачивать свое исполнительское мастерство. Обстановка останется динамичной, будет некогда скучать и «залипать» на неприятных деталях. Если в центре внимания финансы, сегодня они не должны лежать мертвым грузом. Возможны функциональные мелкие приобретения (инструменты, информационные материалы, навигаторы, снаряжение).

Стрелец

Стрельцы вплоть до ночи останутся спортивными, находчивыми, ловкими и обаятельными. Непостоянство и лукавство, свойственные многим Стрельцам, будут с лихвой искупаться набором их привлекательных качеств. Энергию лучше направить в занятия, подразумевающие долю творчества. Жизнь дает повод вернуться к прежнему стилю действий - например, к былой манере игры, ухаживания или способу ведения бизнеса.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отталкиваться в выборе тактики от своего текущего самочувствия. Если оно оставляет желать лучшего, рекомендуются посильные нагрузки в свободном режиме, не стоит себя к чему-то принуждать или ставить рекорды. Если вы полны энергии, можно бросить силы на приостановленное домашнее дело или запущенную бизнес-задачу, но лучше остановиться, как только иссякнет азарт.

Водолей

Водолеям день помогает не зацикливаться на тайных неприятностях и идущих к концу испытаниях, меньше думать о трудном прошлом и смелее делать шаги в будущее. Чтобы вам было проще справляться с этой приятной задачей, звезды советуют быть среди людей и вести активный динамичный образ жизни. Вам стоит избегать замкнутых пространств, одиночества, духоты, монотонности, скуки, информационного вакуума.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть предприимчивее в части карьеры и расширения своих возможностей, но ограничиться при этом лишь отдельными действиями, необходимыми по ситуации. Не стоит заниматься в эти сутки стратегическими вопросами, утверждать планы, принимать решение о работе или вступлении в должность. Лучше решать тактические задачи, в которых необходимы гибкость, находчивость и ловкость.