Психолог: «Четыре признака того, что женщина деградирует»

Есть люди, которые стремятся узнавать новое, расти и развиваться.

С ними всегда интересно, общение приносит позитивные эмоции, новые идеи и просто эмоциональный заряд. А бывает по-другому. Пообщавшись с человеком, ощущаешь, что энергии нет, ничего не хочется или хочется просто уснуть и забыться. А может быть такое, что когда-то с подругой было легко, а теперь стало, наоборот, до безумия сложно. Возможно, она встала на путь, прямо противоположный развитию – путь деградации, а это значит, что вокруг нее начнет складываться именно такая атмосфера – упадка, бессилия, разрушения.

Как можно понять, что выбрана именно эта дорога?

1. В разговорах появляется очень много негатива, осуждения и презрения к другим людям. Она – центр Вселенной, а все вокруг не дотягивают, не успевают, не умеют и сотни других «не». И на каждого из них есть сплетня и негативный комментарий. Разумеется, в такой точке зрения нет и не может быть драйва, энергии, роста, но есть желание чужой энергии, чужого внимания.

2. Внешне такая женщина начинает напоминать самую популярную блогершу или обложку глянца. Все рекламируемые бренды, которые должны быть в доме. Такое поведение говорит о том, что собственной жизни нет, есть подмена – на себя пытаются надеть «чужое платье», а внутри при этом – большая черная дыра. Надо быть осторожным, чтобы в эту дыру не провалиться.

3. В общении перестает чувствовать глубина. Разговоры и суждения поверхностны, они сводятся к обсуждению новостей или жизни других. Каких-то интересных мыслей, смыслов, переживаний здесь нет. В работе (если она есть) тоже ничего особенного, нет созидания, желания что-то изменить, удивить. И это естественно, когда человек пуст.

4. Исчезновение из жизни увлечений, хобби и других интересных занятий. Все, что связано с творчеством и активным проявлением себя – исчезает, если когда-то было. Ведь на это тоже нужны сила и энергия, а если женщина вступила на путь деградации, ее просто не может быть.

Диана Сабитова