Стала известна судьба России в 2021 году

Смотрите видео и узнайте, что пророчат России в будущем году именитые астрологи и предсказатели. Согласно восточному календарю 2021 год будет годом белого металлического быка. Многие эзотерики сходятся в мысли, что в ближайшее время не ослабнет давление на Россию со стороны западных стран. Правда, по мнению большинства пророков, наша страна будет с прежним успехом это давление преодолевать. Ролик расскажет, чего ждать обычным людям от будущего года.

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