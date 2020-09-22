Экстрасенс: «Легкоступова могла «утащить» Борисова»

Дочь Валентины Легкоступовой обнародовала предсмертное фото своей мамы.

По странному стечению обстоятельств артистка запечатлена с телеведущим Михаилом Борисовым, который пережил певицу лишь на месяц. Совпадение? Или злой рок? Что об этом говорят экстрасенсы?

Снимок, опубликованный Анеттой, сделан в студии программы «Русское лото» летом этого года. Валентина нежно приобнимает ведущего и, судя по сияющим глазам, по-настоящему счастлива. В отличие от самого Борисова, который хоть и улыбается, но выглядит вымотанным и уставшим. Никто из них еще не знает, что уже в сентябре о них будут писать некрологи.

Особенно странно то, как они уйдут. Легкоступову найдут в синяках и с проломленной головой, но так и не скажут, от чего она умерла. Михаила увезут в больницу прямо со съемок. Одни будут говорить «сердце», другие — «коронавирус». И это в XXI веке, когда на то, чтобы установить причину смерти, хватает 20 минут!

«Ясно, что это все не просто так, — пишут зрители. — Сначала сама на тот свет отправилась, а потом Борисова утянула!»

«Есть ли во всем этом эзотерическая составляющая? — переспрашивает экстрасенс Виктор Богданов. — Скажу сразу: в версию, что покойники утаскивают за собой, я не верю. Но в то, что такой снимок — это сигнал — да, определенно. Судьба как бы подала Борисову знак: тебя скоро не будет».

По словам мага, человеческая жизнь предопределена с рождения, а на ее излете нам начинают поступать тихие «звоночки». Это может быть вещий сон, странный разговор, в котором внезапно поднимается тема смерти или, как в случае с Валентиной и Михаилом, совместное фото.

А вот причина ухода обоих, продолжает Богданов, вполне предсказуема. Ведущий «Русского лото» долго и тяжело болел — просто не афишировал, пытаясь остаться в памяти людей настоящим мужчиной. Ему плохо — и что? Он все равно пойдет на работу!

«Что случилось с Легкоступовой? — спрашивает экстрасенс. — Во всем виноват алкоголь. Как следствие, не выдержало сердце. К сожалению, это судьба многих сбитых летчиков. Когда у тебя полные залы, а потом раз — и ты уже никому не интересен кроме двух продюсеров, приглашающих тебя на съемки программ про угасших звезд, — это очень тяжело. Что сделал Евгений Осин, когда его песни перестали крутить по всем каналам? Начал пить. Что сделали Дана Борисова, Анастасия Волочкова или никому не нужный со своими «Яблоками на снегу» Муромов? Все пытались найти какой-то другой кайф. Кто-то ищет его в выпивке, кто-то в наркотиках, кто-то, извините, в гомосексуализме. Лишь бы забыться».

По словам экстрасенса, заменить нехватку зрительской любви можно. Например, покойный Иосиф Кобзон занимался благотворительностью и работал в Госдуме, а Алла Пугачева закрывает эту пустоту общением с детьми и Максимом. Однако на это способны лишь по-настоящему сильные личности.

«А как же версия, что Легкоступову жестоко избили? Вы там ничего такого не видите?» — спрашиваем мы у Виктора, намекая на его паранормальные способности.

«Да какое избиение! Просто они там пьяные бухали. В стельку напивались и падали. Зайди в любой двор и посмотри на любую женщину, которая пьет на пару с мужем, — увидишь там то же самое!»

Интересно, что, по воспоминаниям друзей, Легкоступова предвидела конец своей жизни и больше всего боялась уйти, не успев попрощаться со своими родными и близкими. А еще — никогда не страшилась траурных тонов. Например, в 2018 году, когда артистка возглавляла Феодосийский отдел городской культуры, она с легкостью позволяла себе приходить на интервью во всем черном и с черепами на шарфике. На вопрос, для чего ей такая символика, женщина отвечала, что в ней нет ничего особенного: даже батюшка — и тот одобрил!

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. За несколько дней до этого ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По одной из версий, к этому может быть причастен муж артистки Юрий Фирсов, однако это пока остается без подтверждений. Со слов дочери певицы, по дороге в клинику ее мать призналась, что упала. То же самое подтвердил супруг исполнительницы: женщина оступилась в ванной и ударилась головой. Еще одной причиной смерти могло стать роковое промедление. Как говорят в закулисье, если бы Легкоступовой сразу вызвали скорую, возможно, она осталась бы жива.

Напомним, что прах певицы разделен на две части. Одну забрала ее мама, чтобы развеять над морем, а другая до некоторого времени находилась в крематории.