Каким знаки зодиака трудно похудеть

Астрологи рассказали о знаках зодиака, которым труднее остальных бороться с лишним весом.

Трудно следовать здоровому образу жизни Близнецам. Это связано с тем, что они постоянно отвлекаются. В итоге вместо подсчета калорий они начинают задумывать о том, как провести время за вкусным ужином.

Постоянными спутниками жизни Раков являются стрессы. Они тяжело переживают о проблемах на работе и в личной жизни. При этом за избыточный вес они чаще себя жалеют, нежели ругают. Раки нередко заедают все проблемы сладостями, после чего расстраиваются, смотря в зеркало.

Трудно отказать себе в удовольствии Львам. Они с легкостью могут следовать диетам и заниматься споротом, однако однообразное питание вызывает у них неприязнь. А любовь к деликатесам, как правило, сказывает на их фигуре.

Жертвами привычек чаще всего становятся Козероги. Если здоровый образ стал частью их жизни, они будут следовать ему. Но если им по душе вкусный ужин и вечер на диване, контролировать себя будет труднее.

Тяжело переживают любые перемены Рыбы. Это относится к работе, стилю одежде и даже лишнему весу. Им легче убедить себя, не вставать на весы, чем изменить свой образ жизни.