Как ведут себя знаки зодиака, когда перестают любить

Некоторые чувства не проходят испытания на прочность.

И от былой влюбленности порой не остается ничего: интерес к партнеру только постепенно угасает. Как ты ведешь себя в такой ситуации? Узнай в нашем материале!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны не любят попусту тратить время. Поэтому, когда интерес к партнеру у них пропадает, они просто отдаляются от него. Чувствуешь, что твоя вторая половинка-Овен стала меньше уделять тебе внимания? Стоит поговорить!

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы очень честные личности. Если они чувствуют, что отношения движутся на спад, они об этом тебе честно скажут. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не будут скрывать от тебя правду.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Узнать, что таится в душе Близнецов — задача нелегкая. Когда они теряют интерес к партнеру, они могут ничуть не измениться. Разве что станут более общительными и будут больше флиртовать с кем-то.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если Раки влюбились, то это надолго. Чаще всего они не теряют интерес к своему партнеру. Но если это случилось (может ты обидела Рака), то он явно даст тебе понять, что что-то не так.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — жестокие любовники. Если они теряют интерес к партнеру, они просто оставляют его. Они даже не дрогнут, разбивая тебе сердце.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы даже со своей второй половинкой ведут себя так, будто он/она ему неинтересен(а) Все потому, что они относятся ко всему очень критично. Если же партнер им действительно надоел, они становятся более вежливыми, как это ни парадоксально.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы очень нежные и чуткие, поэтому они будут намеками показывать, что их интерес угас. Если чувствуешь изменения в партнере-Весах, возможно, что-то здесь нечисто.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам будет трудно справиться с внутренним смятением. Они, вероятно, начнут паниковать, когда поймут, что интерес к партнеру улетучился. Но они скорее всего поступят разумно и обсудят все со второй половинкой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы не очень заботятся о чувствах других людей. Они постараются сбежать, когда потеряют к тебе интерес. Скорее всего они будут игнорировать партнера.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги очень рациональны. Если они поймут, что ты им не интересна, они тебе разложат все по полочкам и приведут сотню фактов, почему так случилось.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи любят простор в отношениях. Они обычно не дают никаких обязательств. Так что, когда они теряют интерес, они просто уходят в свободное плавание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Рыбы теряют интерес, они чувствуют вину и раскаяние. Возможно, они будут даже больше расстроены, чем ты. Если твой партнер-Рыбы постоянно извиняется за каждую мелочь или ошибку, то, возможно, таким образом, он оправдывает потерю своего влечения к тебе.