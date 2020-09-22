«Люди никогда не полетят на Марс»: предсказывают Веды

Космос долгие годы будоражит умы человечества.

Идея колонизации других планет, начиная с Луны и Марса, витает в воздухе. Существует около 40 научных теорий что такое космос, как он возник и как устроен, но точно в научном мире этого не знает никто. Зато на некоторые сопутствующие вопросы могут ответить Веды.

В переводе с санскрита «веда» означает «знание» или «мудрость». Индуистские Веды считаются древнейшими священными писаниями в мире. Из-за того, что писались они на пальмовых листьях, до нас дошли произведения, начиная с 11 века. Предположительно, им более 4500 лет, но, по преданию, долгое время до этого времени существовал жесткий запрет на записи «божественных» знаний. Индуисты считают Веды вечными, и созданными не людьми, а богом. В индуистской космологии считается, что Бог создает Брахму, а тот, в свою очередь создает Вселенную. Продолжительность жизни Брахмы составляет 100 космических лет (или 311 триллионов 40 миллиардов земных лет).

Когда жизнь очередного Брахмы заканчивается, наступает перерыв в 100 космических лет и новый Брахма, сотворенный Богом, создает новую Вселенную. И этот цикл никогда не прерывается. Именно в начале каждого космического цикла, сразу после создания Вселенной, Брахма получает ведическое знание. А в конце жизни Брахмы оно уходит в «непроявленное» сознание и появляется вновь через 100 космических лет. По Ведам, космос – закрытая система, в которой на всех этапах бытия существуют одновременно простые и сложные формы жизни, связанные между собой. То, что мы видим физически – это лишь 10%, остальное – это другие уровни, существующие в «тонком», невидимом нам мире. По Ведам, космос признан безграничным сознанием, порядок и цикличность в котором поддерживаются благодаря высшему вселенскому сознанию, а то, что знает человечество – лишь капля в море.

Вселенная по Ведам имеет вертикальное строение, а известные нам планеты Солнечной системы являются концентрическими окружностями. Земля при этом занимает срединное положение, а Солнце вращается по определенной орбите гораздо дальше от центра. Веды рассматривают космос как многомерное пространство, которое люди, живущие в трех измерениях, просто не могут объять сознанием. Именно поэтому, по Ведам, человек не может полететь на другие планеты через физическое перемещение, он может повысить уровень своего сознания и таким образом познать высшие аспекты космоса.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог