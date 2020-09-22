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Астролог: «Равноденствие – кризисное завершение сентября»

Рамблер1 час назад
Фото: Depositphotos

Переход Солнца в кардинальный знак Весы (22-го сентября в 16.30) начинает второе полугодие, так называемого, астрологического года, который традиционно берёт начало 20 марта при входе Солнца в первый знак зодиака.

Именно поэтому точный гороскоп Равноденствия (вход Солнца в Весы) точно напротив мартовской ингрессии Солнца в Овен является путеводным на ближайшие полгода. Напряжение этой карты подчёркивают несколько положений планет – это в первую очередь деструктивный аспект с участием вредных планет Сатурна и Марса в связке с Меркурием. Эта конфигурация «тау-квадрат» между тремя планетами одновременно стимулирует к действиям и решительным шагам, но событийно чаще работает, как «грабли» или капкан, связывая инициативы, ограничивая в возможностях и нарушая планы.

Второй одновременно деструктивный и динамичный момент гороскопа Равноденствия – положение Луны, которая в такого рода картах указывает на чаяния народа – Луна в Стрельце и в соединении со зловредной звездой Антарес, имеющей прямое отношение к Марсу. В этом положении Луны есть и уязвлённость народа, его социальная активность и недовольство власть имущими (негативный аспект к Сатурну) и запрос на перемены, революционность, а также оптимизм и вера в лучшее будущее. Говоря о роли Луны, нельзя не вспомнить, что именно ночное светило управляет 2020 годом, и уже сполна показало всю свою двойственную природу, ставшей «фирменным» стилем этого сложного для всех года.

Остающийся отрезок сентября, после перехода Солнца в Весы, пройдёт на фоне взаимной вражды Марса, Сатурна и Меркурия. Так что «тише едешь-дальше будешь» – один из простых и важных принципов поведения на ближайшее время. Причём Сатурн уже замедлился и готовится к развороту с ретроградного на прямое движение с 29 сентября. Ключевым в данном случае словом «разворот» можно интерпретировать и событийный ряд окончания сентября –говоря символическим языком можно ожидать кардинальной «смены декораций», повсеместных отказов от уже принятых решений и мнений, договоров, особенно в социально-политическом спектре событий. Поспешность и непродуманность решений, эгоизм в общении в это время могут очень вредить любым делам.

Напряжение ближайших дней может спровоцировать локальные вооружённые конфликты, в том числе с участием военных, преступные распоряжения высшего руководства. Что характерно, в роли эдакого «спойлера» в это время будет работать повторный конфликт Марса и Сатурна (точный аспект «квадратуры» 30.09), который по своей природе во многом соответствует разрушительным тенденциям, резким заявлениям политических лидеров, появлению непреодолимых обстоятельств для исполнения тех или иных событий, прогнозов.

Serg Korablev

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