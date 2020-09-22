5 самых гордых знаков зодиака

Гордость характерна для всех людей. Разница лишь в том, как они ее проявляют.

Не все знаки зодиака в равной степени доброжелательны. Так как не всем им удается обуздать свою гордыню. Астрологи объяснили, под каким созвездием вы родились, во многом влияет на характер и судьбу, в частности, на проявление гордости.

Овен. За гордыней представители знака скрывают уязвимость. Им свойственно держать под контролем все эмоции. Овны не воспринимают чужих мнений, различных манипуляций. Они уверены в том, что всегда правы. Иногда возникает ощущение, что они зациклены только на себе. К Овнам сложно найти подход. Они точно знают, как надо жить и терпеть не могут, когда с ними спорят.

Лев. Нравится быть в центре внимания и купать в лучах славы Львам. Представители знака убеждены, что нет никого лучше их самих. Гордых Львов обычно выдают экстравагантное поведение и лидерские качества. Они обладают запредельным эго и самомнением. При возникновении спорной или сложной ситуации, вокруг них возникает стена гордости, позволяющая им отстраниться от проблем.

Рак. Представитель знака производят впечатление скромных людей. Однако на любую угрозу они отвечают агрессией. Поводом для гордости для них выступает семья и семейные ценности. Раки полностью отдают себя этому и защищаются до последнего, даже если правда не на их стороне. Под маской гордости представители знака скрывают свои переживания. При этом они никогда не просят о помощи.

Скорпион. Сильным, волевым характером наделены Скорпионы. Они не переносят предательство, и ни при каком условии этого не простят. Представители знака превозносят себя над окружающими людьми и гордо смотрят свысока. Если вы обидите Скорпиона, то обязательно окажетесь в черном списке. Их гнев схож с ураганом, сметающим все на своем пути. Им свойственна месть.

Козерог. Представители знака холодны и расчетливы. Для них характерны упрямство и гордыня. Нередко именно гордость позволяет им достигать различных целей. Такое качество делает Козерогов мстительными и достаточно жесткими людьми. Нередко бывает сложным найти с ними точки пересечения.