Астролог: «Этим знакам зодиака скоро повезет в любви»

Звезды сулят успех в любовных делах нескольким знакам зодиака во второй половине сентября.

Овны в период с 24 по 27 сентября могут повстречать свою вторую половинку, а для тех, у кого пара уже есть, конец недели запомнится романтическим свиданием.

У Тельцов, наконец, стабилизируются отношения с любимым человеком. Они будут строиться на любви и чувстве взаимной ответственности.

Практически то же ждет и Весов, которым советуют примириться с любимым. Их неделя завершится романтической прогулкой.

Близнецы в середине месяца столкнутся со сложностями в партнерских отношениях. Они могут встретить непонимание и ревность со стороны партнера.

Такая же ситуация ждет Львов и Скорпионов.

Для Раков период 21-24 сентября может стать благоприятным для дружеских встреч, поездок и свиданий. Остаток недели позволит увеличить доход и финансовые возможности.

Девам в начале недели стоит обратить внимание на укрепление контактов с людьми. В период с 24 по 27 сентября усилится интуиция, и представители знака зодиака смогут угадывать скрытые мотивы поступков других людей.

Стрельцам советуют не делать поспешных выводов и примириться с близкими родственниками.

Козерогам стоит быть внимательнее к новым знакомствам, которые могут обернуться для них роковой встречей.

Водолеям советуют избегать большого скопления людей и заботиться о своем здоровье.

Рыбам в ближайшее время стоит отказаться от инициативы в профессиональной деятельности.