9 качеств, которые помогут женщине добиться успеха

Психолог и бизнес-спикер Анетта Орлова назвала 10 качеств, которые помогут женщине подняться по карьерной лестнице.

К основным она отнесла умение справляться с неопределенностью и вести людей за собой.

Орлова считает, что для реализации карьерного роста девушкам необходимо развивать лидерские качества. К ним психолог отнесла способность анализировать ситуацию и умение работать в неопределенности.

По мнению Анетты Орловой, для бизнес-вумен важно тренировать навыки эмоционального интеллекта. Это поможет чувствовать людей, видеть в них особенности и уметь распределять свое внимание, объясняет психолог. Также Орлова считает, что огромная часть внимания должна быть направлена в сферу IT-технологий.

Современная бизнес-леди – это стрессоустойчивый системный аналитик, заявляет Орлова. Бизнес-спикер рекомендует развивать в себе трансформационное лидерство, которое позволит вовлекать людей в работу и вести их за собой.