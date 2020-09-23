Время пересмотреть ценности — гороскоп на 24 сентября

7-8 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Юпитера в Козероге подпитывает амбиции и ценности «родом из прошлого».

Власть могут получить прежние авторитеты или заядлые консерваторы. Во всех делах этого дня требуется подстраховка (лучше комплексная: моральная, техническая, организационная). Нужна готовность к суете, рискам, жертвам и конструктивным спорам, но лишь по веским поводам, в связи с закрытием или реорганизацией проектов. Закрывая окончательно старое дело, важно закрыть для себя и устаревший приоритет, на котором оно было основано. Главная удача дня - грамотно проведенное обновление с минимумом потерь.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам вновь предстоит сконцентрироваться на важной цели, которая вынуждает их идти на конфликт, рисковать или приносить жертвы. Возможна волна раздражения из-за действий в условиях контроля, давления или цейтнота. Будут сложны необходимые обновления, согласования и реконструкции. Нужны мастерство и выдержка, если вы не хотите потерять достигнутое (например, лишиться карьеры или бизнеса).

Телец

Тельцам важно помнить, что все их проблемы решаемы и схема для этого уже готова. Даже в очень непростых обстоятельствах (например, вдали от дома) у большинства представителей знака будет серьезная защита, твердая почва под ногами или неожиданная фора, по сравнению с прочими участниками. Для них не будет критично столкновение с профессиональным, языковым, юридическим или бюрократическим барьером.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают о правилах, которые все еще ограничивают их желания, и советуют не форсировать события. Делая выбор, важно предвидеть его последствия (особенно, если пока в силе прежние лимиты в интересующем вас вопросе). Лучше временно умерить свой любовный и финансовый аппетит, взять под контроль творческие и профессиональные амбиции. Родителям стоит сократить нагрузки на детей.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам предстоит ориентироваться на обстановку, настроение партнера или позицию влиятельных сил. Звезды напоминают об опасности двойных игр и советуют не поддаваться искушению преуспеть параллельно на двух фронтах: попытка «услужить двум господам» удвоит нагрузки на вас и усилит риски. Если вы все же хотите найти выход, он должен быть нестандартным. Возможно, вам подскажут его ваши друзья.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам забыть про светские развлечения и легкие формы взаимодействия с людьми. Поездки, контакты и даже размышления должны стать целевыми. День добавит знакомых по прошлому забот. Напомнят о себе семейные или служебные обязанности. Возможны проблемы с домашним животным, критичные моменты в связи с завершением старых работ, ремонтом техники, лечением хронических заболеваний.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев хорошие перспективы, но непростые задачи. Вам не стоит сомневаться в себе, но не во всякой ситуации стоит уступать азарту и завышать планку. Не помешает трезво оценить свои силы, а также реальные возможности других участников игры (особенно, детей или подопечных). Чем ответственнее момент, тем важнее позаботиться о подстраховке всех видов: технической, моральной, бюрократической.

Весы ‌‌

Сегодня Весы вынуждены считаться с роковой ситуацией - например, семейной историей, идущей к концу. Внимание может быть приковано к дому, занимаемой территории, родине, к фундаментальным профессиональным и партнерским вопросам. Добавят «красок» юридические, национальные или политические нюансы ситуации, организационные или бюрократические сложности. Нужны сила духа, выдержка и дипломатичность.

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогут обстоятельства, родня, старые друзья, а также чутье. В сложной ситуации вам ничто не грозит, если вы опираетесь на свой опыт или на мудрость старших. Наибольшую выгоду и защиту вы получите, если не дадите вовлечь себя в конфликт, останетесь над ситуацией или в стороне от нее. Лучше не поддаваться суете и ажиотажу, не отправляться в командировку, не начинать переговоры.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется стать прагматиками и стратегами, пустить в ход свой опыт в экономической, налоговой или хозяйственной сфере. В более скромном масштабе, возможны заботы в связи с ремонтом, утилизацией и продажей старых вещей, переоценкой запасов, наследства и дорогих вам лично раритетов. Неожиданные материальные удачи вероятнее в связи с прошлым. Новые покупки и вложения нежелательны.

Козерог

Сегодня Козерогам вредит страх, но еще опаснее азарт и рост личных амбиций. Это день удачи, но и стратегических рисков. Для многих Козерогов фатальна ошибка в выборе. Вам лучше держать под контролем свои аппетиты, не вступать в переговоры, избегать случайных порывов и радикальных шагов. Фору вам даст ваше прежнее чутье: то, что является сюрпризом для других, для вас уже давно лишь часть плана.

Водолей

Сегодня Водолеям нужно быть одновременно реалистами и мистиками. Самые важные моменты связаны для них одновременно с плотным и тонким миром, истина неоднозначна и не лежит на поверхности. Значимые события могут развернуться «за кулисами», вдалеке от вас или в духовной сфере. Вам пора разбираться с наследием прошлого и закрывать старые сюжеты. Необходимы осторожность и перестраховка в любом деле.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам сопутствует удача, основу для которой они заложили ранее. «Руку помощи» вам протянет ваше прошлое, в лице выгодного проекта или старого друга. Возможны моменты с мистическим оттенком, ценные минуты духовной и моральной поддержки. Вам стоит с благодарностью принять эти дары, но лучше не проявлять инициативу, так как любая активная деятельность даст разрушительные побочные эффекты.