Что произойдет в судьбе Водолеев осенью

Этой осенью Водолеи будут принимать неожиданные, но крайне важные решения – впрочем, им не привыкать это делать, ведь Уран, покровитель Водолеев, обожает внезапные перемены и кардинальные жизненные повороты.

Начало осени принесет новости в личной жизни, ваши друзья и семья расскажут вам что-то такое, что спровоцирует вашу глубокую личную трансформацию. Коварный Плутон заставит Водолеев направить свои силы на социальное развитие, что, кстати, довольно непривычно для них. Уже в октябре нужно будет точно решить, куда двигаться и чем пожертвовать для достижения новой цели. Не бойтесь прощаться с отжившим, не держитесь за то, что уже не работает. Ноябрь будет посвящен стабилизации новых процессов, это будет непростое, но очень важное время. Постарайтесь помнить, что самый темный час – перед рассветом, и не отступать, когда желаемое не будет идти в руки легко.

Отношения

В сентябре Водолеи сумеют расставить приоритеты в отношениях с окружающими, в том числе и с самыми близкими людьми. Что-то нужно будет отпустить, а что-то подвергнется неминуемой трансформации. Важные перемены начнутся в следующем же месяце. Октябрь покажется Водолеям слишком эмоциональным и чересчур стремительным во всем, что касается отношений. Что хорошо: будет возможность взять ситуацию под свой контроль и изменить те схемы и модели отношений, которые вам не нравятся. Однако, постарайтесь не навязывать близким то, что им чуждо. К третьей декаде октября Водолеев ожидает эмоциональный кризис. Это может быть расставание с кем-то или просто внутренний слом – в любом случае, у вас будет целый ноябрь на то, чтобы его пережить.

Работа

Карьера Водолеев этой осенью складывается сложно, но будут произведены изменения, которые сильно повлияют на все дальнейшее профессиональное развитие. В октябре придется попрощаться с какими-то неоправданными надеждами (влияние Нептуна придаст некую трагедийность вашей оценке ситуации), и звезды советуют вам просто отпустить то, что не сложилось. Зато уже ко второй трети ноября вы ощутите прилив свежих сил, появятся новые вызовы – карьерные, разумеется. Не спешите сразу ввязываться в борьбу за медали, а когда вступите в нее, помните, что главное ваше оружие – ум. Ближе к зиме вы ощутите, что то, чего вы хотели достичь, стало вашим без каких-то сверхусилий, захочется просто наслаждаться спокойствием и чувством достигнутой цели – позвольте себе это.

Дарья Лопушкова