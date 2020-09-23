Что грозит России за вынос Ленина из мавзолея

Ролик рассказывает о предупреждении, сделанном астрологами по поводу мавзолея Ленина. Вождь советской революции ушел из жизни почти 100 лет назад, и с тех пор его мумифицированное тело хранится в мавзолее на Красной площади. Недавно в обществе вновь заговорили о судьбе здания и тела Ленина, а кое-кто уже не первый год настаивает на выносе тела. Однако эзотерики уверены, что делать этого нельзя. Что может произойти в этом случае, узнайте из видео.

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