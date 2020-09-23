Женщины этих знаков зодиака меняют мужчин как перчатки

Знак зодиака определяет не только характер, но и личную жизнь. Астрологи назвали наиболее любвеобильных женщин.

Овен. Наиболее влюбчивыми и переменчивыми считаются женщины-Овны. Они темпераментны и при этом совершенно непредсказуемы. Так, любой мужчина, встретившейся с ней, быстро попадет под ее чары. Однако проблема в том, что такие женщины быстро устают от обыденного и бросаются на поиски чего-то нового. Женщинами-Овнами являются Наталья Кустинская, выходившая замужем 6 раз, Людмила Давыдова, сменившая 8 мужей, и Алла Пугачева, в ее жизни было более 10 серьезных отношений.

Дева. Достаточно требовательны к своим партнерам Девы. Им не нравятся безответственные мужчины. Астрологи отмечают трудным добиться их расположения. Однако если мужчине удается влюбить в себя Деву, он обретает заботливую и верную спутницу. Представительницы знака внимательны и требуют к себе соответствующего отношения, а если этого не происходит, быстро охладевают к мужчине. Так случилось и с актрисой Татьяной Дорониной. Она выходила замуж 5 раз, и каждые ее отношения заканчивались потерей интереса.

Весы. Живым умом и приятным характером наделены женщины-Весы. Благодаря этому они с легкостью находят контакт с мужчинами. При этом представительницы знака тактичны и неконфликтны. А главное, что они искусные любовницы, чем привлекают мужчин. Потребность в близости у женщин-Весов не пропадает и в зрелом возрасте. Женщиной-Весом является актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Со своим 5-м мужем она расписалась в 79 лет.

Скорпион. Властны и целеустремленны женщины-Скорпионы. Они знают себе цену и требуют уважения. Им рано удается раскрыть свою сексуальность, чем они умело пользуются. Для таких женщин не составляет труда соблазнить любого, понравившегося мужчину. Однако вспыльчивость и влюбчивость толкают их часто менять партнеров. Одна из представительниц знака — Людмила Гурченко. Актриса выходила замуж 6 раз, и только в двух браках ее удалось прожить больше 3-х лет.