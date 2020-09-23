Как близкие и друзья могут повлиять на отношения в паре

Нередко проблемы внутри отношений подогреваются вмешательством извне.

Психолог, семейный и личностный эксперт Дмитрий Соболев рассказал о случаях из его профессиональной практики, когда друзья и родственники пары становятся самыми настоящими врагами. Причем далеко не всегда это происходит из злого умысла.

В каких ситуациях это случается?

1. Когда вредят простыми советами и замечаниями. Иногда друг или родственник нацелен разрушить отношения, но бывает и такое, что им движут благие намерения, желание помочь.

– Однако ничего хорошего из этого не выходит, – говорит специалист.

2. Если люди «копируют» отношения своих родителей или друзей, считая их образцовыми.

– В результате получается только хуже, потому что не бывает двух одинаковых пар. То, что дает счастье и гармонию другим, не обязательно будет хорошо для вас, – поясняет Дмитрий Соболев.

3. Когда супруги не делятся своими чувствами и проблемами друг с другом, а просто жалуются на своего любимого человека другим.

– Родные и друзья, конечно же, поддакивают: «ты хороший(ая), несчастный(ая), а он подлец/она мегера». Таким образом, они лишь подливают масла в огонь, а в паре копятся невысказанные претензии и увеличивается напряжение, – отмечает эксперт.

4. Иногда, не чувствуя понимания и уважения в отношениях, один из пары находит себе близкого друга или подругу.

– Этот человек необходим, чтобы восполнить пробел, но в результате оказывается «третьим лишним». В будущем такая дружба может перерасти в измену, – предупреждает психолог.

5. Однако самое сложное – когда супруги живут вместе с кем-то из родственников.

– Тогда вмешательства в отношения становятся неизбежными и регулярными, – подчеркивает Дмитрий Соболев. – Если один из этих пунктов о вас, подумайте о том, как можно максимально дистанцировать свои отношения от других людей. Все проблемы и конфликты, возникшие внутри вашей пары, следует решать только между вами.

Если же пара не в состоянии решить какую-либо проблему в отношениях, правильнее всего обратиться к психологу. Специалист не встанет на чью-либо сторону и не будет вредить (даже с лучшими побуждениями), давая субъективные советы, основанные лишь на его личном мнении.