Как и зачем оформлять интерьер под свой психотип

Почему в некоторых помещениях нам тяжело и неуютно находиться?

Куда идти и что делать, чтобы будущий интерьер соответствовал вашему психотипу? Почему важно быть не только дизайнером, но и психологом? Мы узнали ответы на эти вопросы у эксперта.

В одном и том же интерьере разные люди могут чувствовать себя вдохновленными, уставшими, раздраженными и умиротворенными. Что же делать, чтобы не ошибиться при оформлении своего будущего жилища? Как понять, что нравится и подходит лично вам, а что просто дать моде или практичности? Инесса Терновая, дизайнер интерьеров и арт-психолог как раз занимается тем, что помогает своим заказчикам и ученикам создавать не просто красивые интерьеры, а те, что соответствуют психологическим потребностям будущих жителей.

Терновая уже 13 лет работает дизайнером интерьера в Москве, Сочи, Италии, Швейцарии и 18 лет на интерьерном рынке в сегменте итальянской и американской жилой мебели. Эксперт в своей профессии и разрабатывает дизайн-проекты интерьеров по своей авторской методике «АРТ-психологический интерьер».

Правильный интерьер помогает добиться целей и исполнить мечты

Еще лет 10 назад мы не задумывались о психологии интерьеров, потому что задача дизайнеров в большей степени стояла в том, чтобы внедрить дизайн интерьера в жизнь людей. Когда-то дизайнера могли себе позволить только очень обеспеченные люди, но сейчас мы живем в то время, когда каждый второй — дизайнер интерьеров и обустраивает свой дом с пониманием дизайн-проекта. Поэтому в какой-то момент я поняла, что люди уже готовы к размышлениям о психологии своего жилища и решила, что буду создавать арт-психологические интерьеры.

«Арт-психологический интерьер» — это моя авторская методика, в которой я изучаю личность, изучаю психологию пространства. Началось все с точечных запросов от моих клиентов: «хочу выйти замуж», «хочу купить новый дом» или «хочу избавиться от бессонницы».

Я интуитивно чувствовала энергетику каждого и понимала, что именно этому человеку нужно привнести или изменить в интерьере. Их запросы, кстати, удовлетворялись сразу же, как только заканчивалась моя работа. В итоге из точечных запросов родилась целая научная методика.

Неправильный интерьер губительно сказывается на психике

Интерьер личности — это отражение её внутреннего мира. И если внутри у вас прованс, а дизайнер навязывает вам трендовый цвет или стиль, потому что ему нужна такая работа для публикации, то вы либо продадите квартиру, либо будете болеть и грустить в своем модном интерьере, который вам не подходит. Это может произойти из-за несоответствия вибраций, энергетик, да и вообще сложно находиться в чужом пространстве. Если человек живет в своем интерьере — он процветает!

Каждому психотипу — своё

Каждому психотипу присущи свои поведенческие проявления, способы восприятия информации, ощущения цвета, формы, многие люди даже объяснить не могут, почему им нравится, например, красный стол, а кого-то этот красный стол раздражает. У каждого человека есть эмоциональная память, и его подсознание транслирует определенное восприятие того или иного. Моя задача – выяснить, что движет заказчиком, что может ему понравиться, что ему действительно подходит.

Как простая мелочь в интерьере может стать испытанием для психики

В моей работе столько интересных и необычных примеров проявления бессознательного клиентов! Вот из последнего. Мы с заказчиком выбрали керамогранит для пола. Заказчик видел образец в салоне, в каталоге, на визуализации, и ему все нравилось. Но когда пришла партия, и клиент увидел этот керамогранит в большом формате, то резко передумал и расхотел иметь такой пол. Когда я задала ему простой вопрос «почему?», он ответил «не знаю». Как психолог, я разгадала эту загадку за сутки, проанализировав психотип своего клиента, и оказалась права.

На фактуре керамогранита были сучки, которые прекрасно вписывались в эко-стиль, и на картинке воспринималось клиентом хорошо, но когда эти сучки были увидены в реальности, подсознание моего клиента подняло на поверхность воспоминание о его юности. Тогда он работал столяром и шлифовал доски настолько идеально, что мастер ему говорил, что доска похожа на взлетную полосу.

Так мой клиент подсознательно связал свою профессию с профессией летчика, и сучок на дереве стал для него синонимом воздушной ямы в небе. А ведь мы могли этого не выяснить! Вот насколько ответственна профессия дизайнера. Эмоции — это определяющий фактор моей дизайнерской работы.

Как научиться создавать интерьер по психотипу

Этому можно научиться у меня. Психология в мою жизнь вошла, когда я училась в Педагогическом университете, а позже была работа с клиентами в мебельном салоне, ну и только после этого я стала дизайнером. Я человек, который научился применять теорию на практике. Новые знания я пробую в своей жизни, а потом с помощью своей работы внедрять в процесс взаимодействия с клиентом.

Сейчас готовится онлайн экспресс курс продолжительностью 2 месяца, в котором будут изложены векторные точки, по которым нужно ориентироваться в создании такого интерьера. Сразу скажу, что универсального рецепта для создания интерьера мечты не существует. Если бы он был, то это было бы шаблонно, а я против шаблонов. Моя цель – научить вас думать самостоятельно, а не следовать списку советов.