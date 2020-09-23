Какую миссию должен выполнить каждый знак зодиака

У каждого человека в этой жизни есть предназначение свыше, но часть людей ищет его годами и не может найти.

Если вы чувствуете, что то, чем вы занимаетесь, вас не вдохновляет и не приводит к успеху, вы не испытываете ярких эмоций и ощущаете постоянный упадок сил – это может говорить о том, что вы движетесь не своим путем. Чтобы облегчить поиск своего предназначения, стоит обратиться за помощью к астрологии и сделать это через знак зодиака.

Овен создан для того, чтобы действовать и добиваться своего, невзирая ни на какие преграды. Его предназначение: быть первопроходцем и постоянно достигать все новых высот.

Телец «предназначен» для честного и упорного труда в создании материальных благ. Его задача воплощать в жизнь творческие идеи других людей.

Близнецы созданы для кропотливого изучения и переработки информации. Они должны вникать в суть процессов и передавать людям знания.

Раку важно поддерживать и передавать семейные ценности и традиции. Воспитание детей и забота о старшем поколении – его предназначение.

Лев – харизматичный лидер и прекрасный организатор. Его задача по жизни вести за собой людей и управлять масштабными проектами.

Дева призвана нести в мир стабильность и порядок. Ее предназначение: помощь другим людям и упорядочивание хаоса.

Весы воспринимают мир через гармонию и красоту. Их задача научить людей беречь окружающую среду и развиваться духовно.

У Скорпиона «темное» жизненное предназначение: сбивать с пути истинного и соблазнять окружающих. Этот знак призван проявлять в людях отрицательные качества и вынуждать работать над ними.

Стрелец является примером легкого отношения к жизни и умения радоваться мелочам. Его «задача» – учить других получать удовольствие от жизни в любых обстоятельствах.

Предназначение Козерога трудиться, не покладая рук и добиваться успехов. Своим примером он заражает окружающих, а еще помогает им выходить из сложных ситуаций.

Водолей живет в своем мире и его предназначение в жизни – разобраться с собственными страхами и «кармическими долгами». Если ему это удается, он способен вдохновить на это других.

Рыбы – признанные эмпаты. Их предназначение – залечивать чужие душевные раны и нести в окружающий мир доброту и сострадание.

Выбирая себе сферу деятельности по знаку зодиака, вы реализуете свое предназначение и ощутите духовное удовлетворение.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог