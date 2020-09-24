4 знаки зодиака, которые всегда удачно выходят замуж

Все маленькие девочки мечтают о шикарной свадьбе, белом коне, а главное — принце на нём.

Давно уже стерлись понятия об идеальном мужчине. Каждая выбирает себе такого, который по её мнению, будет воплощением мечты.

К сожалению, многие ошибаются, думая, что домашний увалень, бездарь и лентяй, это и есть тот принц. Существуют и другой вариант, когда девушка точно знает, чего хочет. Пусть это и редкость, в наше время многие делают ошибки, доверяясь не тем, но такие дамы действительно есть.

Астрологи выделили несколько знаков зодиака, которые наиболее часто делают правильный выбор относительно партнера. А также, немаловажно, что эти же девушки сохраняют свою семью в гармонии чаще остальных.

Тайное притяжение крутится вокруг Весов. Девушки этого знака умеют привлекать внимание противоположного пола. Характер этих дам всегда будет вызывать приятное послевкусие, поэтому мужчины захотят увидеть их вновь и заполучить на всю жизнь. Мужчины тянутся к неизвестности, которую с легкостью им подарить представительница этого знака зодиака. Для этих женщин, обычно нет проблемы, определить подходящий перед ней мужчина или нет. Поэтому осечки они допускают крайне редко, метко попадая в цель. И дальше дело идёт, в основном, гладко, потому что, полностью очарованный мужчина готов к ногам такой девушки свернуть и положить горы.

Львицы ведут тщательный отбор, они отслеживают все и знают полностью родословную своего избранника. «На авось» с ними не пройдёт точно. Нужно отметить, что они не просто ведут отбор, но и соответствуют своим запросам, всегда готовы, не бывает такого, что они плохо выглядят, поэтому и запросы высоки. С одной стороны, это успешные женщины, всегда собраны, самодостаточны, а с другой, всегда готовы предстать перед своим избранником слабой и беззащитной. Конечно, такие дамы привлекают успешных мужчин, и после выбора, чаще всего пара идеально подходит друг другу, если женщина-Лев не допустит оплошностей.

Девушка-Близнец общительна, красноречива, а главное – свободна и вольна. Мужчинам нужно добиваться, постоянно бороться за свою жертву, а с такой девушкой побороться им точно придётся. Они неуловимы, как ветер, многие сдаются, играя в эти догонялки, но таким образом, женщины проверяют, кто действительно готов бороться за них. Они будут играть в эту игру, пока не станут уверены в партнере, а после подарят им прекрасный брак, без ссор, негатива, всегда на веселе. Многие представители противоположного пола стремятся завоевать такую пташку, и, когда у них это получается, Близнецы обязательно будут подогревать интерес дальше, чем обеспечат интерес к себе.

Одна из самых страстных девушек всех знаков – Водолей. С одной стороны, они кажутся романтичными, ветреными, но вы должны понимать, с кем имеете дело. Женщина-Водолей всегда готова ко всему, она независима, желает равноправия, но при этом станет идеальной спутницей любого сильного мужчины. Они никогда не размениваются по мелочам, редкий случай, когда она будет рядом со слабым мужчиной, только сильные в почете. В отношениях с такой дамой мужчине будет комфортно, потому что это и друг, и любовница, и мама, и напарник.