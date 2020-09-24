Партнер может «подложить свинью» — любовный гороскоп на 25 сентября

Сегодня вторая половинка может серьезно разочаровать или подставить.

Овен ‌‌

Овнов в этот день звезды наделят эмоциональностью и повышенной впечатлительностью. Не исключено, что вам захочется увлечь вторую половинку в водоворот любовных игр. Романтический настрой одиноких Овнов может сделать незабываемой встречу с потенциальным партнером.

Телец

Сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут понятны любимому человеком в полной мере. Скорее всего, взаимопонимания Тельцы могут добиться лишь с большим трудом. Одиноким Тельцам в этот день захочется романтических приключений.

Близнецы

На протяжении всего дня некоторые Близнецы рискуют ввязаться в конфликт с объектом своей симпатии. Постарайтесь придать обсуждению оттенок конструктивности. Не исключено, что одиноких Близнецов может беспокоить будущее. В этом случае попробуйте создать в настоящем предпосылки для достижения счастья.

Рак ‌‌

Не исключено, что Ракам придется столкнуться с некоторыми сложностями в сфере личных отношений. Хорошей поддержкой вам послужит и чувство юмора, умение подшутить над досадной оплошностью. Раскрепощенность в общении принесет отличные плоды одиноким Ракам.

Лев ‌‌

Сегодняшний день обещает Львам стать проверкой их эмоциональной устойчивости. Если любимый человек испытывает ваше терпение, постарайтесь не обращать на это внимание. Львы в поиске любви также подвержены перепадам настроения и желаний.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что многим Девам сегодня не стоит слишком откровенничать со второй половинкой. Есть темы, которые лучше не озвучивать во избежание проблем в вашем союзе. Одиноким Девам желательно решительно отказаться от сомнительных или просто необычных предложений.

Весы ‌‌

Не исключено, что ваш любимый человек поймет, что был неправ и постарается восстановить равновесие в ваших отношениях. Одиноким Весам стоит понять, что иногда объективные обстоятельства могут быть сильнее человека. Временно откажитесь от любых контактов.

Скорпион

В этот день ваш любимый человек может вас огорчить, причем сам того не сознавая и не желая. Постарайтесь справиться с конфликтом в начальной стадии. Некоторых одиноких Скорпионов астрологические влияния этого дня заставит влюбиться с первого взгляда.

Стрелец

Возможно, течение всего дня чувства и действия Стрельцов могут быть насколько разбалансированными, что вы будете думать одно, говорить другое, а делать другое. Одиноким Стрельцам удастся контакт с потенциальным партнером, в которых они очень заинтересованы.

Козерог

Для Козерогов в этот день незаменимым окажется весь их жизненный опыт и знание психологических особенностей противоположного пола. Одиноких Козерогов, скорее всего, ожидают серьезные успехи в устройстве личной жизни. Во многом это будет зависеть от веры в свою привлекательность.

Водолей

Для многих Водолеев настала пора взять на себя ответственность за накопившиеся проблемы в отношениях с любимым человеком. Одиноким Водолеям следует вспомнить, что их активность в общении с противоположным полом в этот день может свернуть горы.

Рыбы ‌‌

У Рыб в отношениях со второй половинкой может произойти переход на новый этап отношений. Постарайтесь показать ему, насколько вы можете быть верным и преданным партнером. Одиноким Рыбам звезды советуют не строить далеко идущих и слишком смелых планов, чтобы потом не разочароваться.