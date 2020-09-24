Настройтесь покорять и добиваться — финансовый гороскоп на 25 сентября

Сегодня от вашего настроя будет зависеть профессиональное будущее.

Овен ‌‌

Сегодня Овны смогут найти подходы для урегулирования разногласий в деловом партнерстве. Воспользуйтесь для этого советами и услугами друзей и единомышленников. Вместе с тем, сегодня возрастает опасность получения травм в результате неосторожного обращения с техником и механизмами. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Телец

У Тельцов этот день складывается благоприятно для деловой активности независимо от занимаемой должности. В первой половине дня улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Кроме того, в конце рабочего дня вы сможете урегулировать некоторые секретные вопросы, которые желательно держать в тайне.

Близнецы

Близнецы сегодня могут пытаться усовершенствовать некоторые параметры своей работы, чтобы избавить себя от рутинных и нетворческих операций. Если вы не видите выхода из стоящей перед вами проблемы, то посмотрите, как подобные вопросы решают ваши коллег в других странах и регионах. Выйдите на профессиональные форумы и начните дискуссию по интересующему вас вопросу.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день складывается весьма интересно. Дело в том, что может появиться вариант вашего назначения на новую должность. И потребуется принимать срочные решения. Не стоит полагать, что вам предложат вариант для продолжительной работы. Скорее это будет временный вариант, с дальнейшим реформированием и пертурбациями.

Лев ‌‌

Львам сегодня придется утрясать множество мелких вопросов, связанных с установлением деловых связей. Вам предстоит внимательно прислушиваться к запросам других людей и проявлять максимум гибкости и изобретательности. Вместе с тем, у тех, кто работает с недвижимостью, могут произойти непредвиденный осложнения в делах.

Дева ‌‌

Девам в этот день предстоит много и упорно трудиться. Ваши финансовые возможности сейчас нестабильны. Временами вам будет везти в деньгах, а иногда вы будете нести материальные убытки. Труднее всего придется тем, кто зарабатывает деньги на торговле, посреднических и транспортных услугах, консультативной деятельности и работе с документами.

Весы ‌‌

Весам в этот день рекомендуется действовать самостоятельно и творчески. При выстраивании деловых партнерских отношений наверняка будут возникать противоречивые моменты, которые вы сможете сгладить. Успешно пойдут дела, связанные со спекуляциями на валютной и фондовой бирже. Рекомендуется делать оптовые закупки товара.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с подведением итогов за прошедший период работы. Возможно, у вас еще остаются незавершенные дела. Работники офисов смогут сделать условия своей работы более комфортными и уютными, что будет способствовать росту производительности труда. Вместе с тем, в этот день следует быть осмотрительнее в своих инициативах.

Стрелец

Сегодня перед Стрельцами будут поставлены новые задачи, в решении которых у вас, возможно, недостаточно опыта. Чтобы лучше разобраться, вам придется проконсультироваться со знающими людьми. Нужная информация сама придет вам в руки, как только вы начнете её искать. Вместе с тем, сейчас не лучшее время для обращения к работодателю с просьбами.

Козерог

Козерогам сегодня удастся добиться решения многих вопросов при наличии у вас для этого финансовых ресурсов. Если вы работаете индивидуально, то возрастает вероятность получения заказа на выгодных для вас условиях. Вместе с тем, это не лучший день для планирования и коллективной работы. Возможны частые сбои в работе компьютерной техники.

Водолей

Водолеям сегодня звезды советуют подходить к делам с легкостью и хорошим настроением. Чем лучше будет ваш настрой, тем успешнее пойдут дела. Это благоприятное время для деловой переписки, дальних поездок, маркетингового исследования рынков. Вместе с тем, это не лучшее время для тех, кто занимает руководящие должности.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с долговыми обязательствами. Если вам должны определенную сумму денег и своевременно не возвращают, то имеет смысл в первой половине дня напомнить должнику о его обязательствах. Также это благоприятный день для выполнения дополнительной подработки во внеурочное время.