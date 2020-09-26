Денежный бум — гороскоп на 28 сентября - 4 октября

Гороскоп на неделю 28 сентября - 4 октября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овны на этой неделе захотят самореализоваться. Выбирайте самый подходящий способ: если вы имеете отношение к искусству, скажем, рисуете натюрморты или играете на музыкальных инструментах, то на этой неделе ваши творческие способности так или иначе могут проявиться. Принимайте участие в конкурсах, предполагающих публичные выступления со сцены – здесь вы можете занять призовые места. Вместе с тем вы будете склонны к принятию поспешных и опрометчивых решений. Однако следует помнить, что сейчас вы можете разрушить то, что было ранее вами же выстроено. Наиболее проблемная тема может быть связана с карьерой и социальным статусом. Не пытайтесь никому ничего доказывать, вступая в бесплодную борьбу. Не наломайте дров сгоряча.

Телец

Тельцы на этой неделе почувствуют информационный голод. Обычно это состояние приводит к высокой степени любознательности, желанию учиться, обмениваться знаниями, расширяя горизонты мировоззрения. Также вам захочется изучать духовные практики и разного рода таинственные, мистические вещи. Вас будет необычайно притягивать все запретное. Очень гармоничные и комфортные отношения могут сложиться в семье. Вы с удовольствием будете облагораживать жилище, делая его комфортнее и уютнее для домашних. Наиболее сложные темы недели могут быть связаны с законом. Возможно, вам потребуется срочно решить какой-то вопрос и будет соблазн пойти обходным и не вполне законным путем. Ситуации могут быть разными, а последствия неизменно одни и те же: неприятности при контактах с представителями закона и штрафы.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут искать новые впечатления. Активизируются контакты, поездки, знакомства. Вам может поступать много интересной и позитивной информации. В какой-то момент вы осознаете, что вам уже не столь интересно заниматься решением материальных вопросов, вам захочется жить и трудиться ради чего-то большего, в частности ради прекрасного будущего. Как только вы визуализируете себе это будущее, вещи чудесным образом начнут меняться, а мечты — исполняться. И тогда вы вернетесь к той же работе, но это будет более результативный и осмысленный процесс. Однако на этой неделе вы не застрахованы от чрезвычайных происшествий. Возрастает вероятность каких-то неожиданностей, аварийных ситуаций, технических сбоев. Звезды советуют вести себя осмотрительнее и не повышать риск стрессовых ситуаций. Нежелательно ходить на вечеринки. Также лучше не идти на рискованные финансовые сделки — вы можете понести убытки.

Рак ‌‌

Типичным Ракам на этой неделе рекомендуется двигаться к поставленной цели последовательно и методично. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам в карьере и в остальных важных делах. Готовьтесь к тому, что вас будут замечать окружающие, и в какой-то степени вы можете стать знаменитыми. Возможно, вы примете участие в телевизионной передаче или одержите победу в конкурсе красоты – вам сейчас многое доступно. Нужно только выбрать цель и начать смелее действовать. Вероятные сложности возникнут в партнерских отношениях. Поведение партнера по браку окажется излишне активным и непредсказуемым. Вы не будете уверены в партнере, и это станет нервировать вас и вносить дисгармонию в отношения.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе будет особенно небезразлично мнение окружающих. И сейчас у вас имеется реальная возможность улучшить представление о вашей персоне, поднять репутацию, авторитет на новый уровень. Это прекрасное время для личностного развития и учебы. Возможно, вам удастся проявить свои блестящие познания, чем приятно удивите окружающих. Но если вы хотите произвести впечатление на противоположный пол, то лучше задуматься о смене имиджа. Кроме того, вероятно, Львам придется работать на ускоренных оборотах. Это может быть связано с высокими нагрузками на работе, хлопотами по дому. Дикий ритм будет напрягать вашу нервную систему, поэтому в эти дни не исключены проблемы со здоровьем, связанные с перегрузками. Чтобы поддерживать себя в физическом и интеллектуальном тонусе, рекомендуется пересмотреть распорядок дня — сделать его более спокойным и размеренным, четко чередующим время, отводимое для работы и для отдыха.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут повлиять на обстоятельства и сделать их более выгодным для себя. Возможно, в этом вам поможет некий влиятельный покровитель. Многие из вас могут почувствовать усиление сексуальности. И это приведет к тайному любовному свиданию, поскольку сейчас вы стремитесь к запретному плоду, который сладок. Те, кто занимается восточными практиками, могут попробовать тантрической секс и усилить физическую близость психологической. Впрочем, для иных духовных практик время тоже вполне благоприятное. Те, кто переживает период влюбленности, могут столкнуться с нестабильностью в отношениях. Старайтесь не критиковать партнера, если вам что-то не нравится в его поведении. Будьте внимательнее и тактичнее – это сейчас крайне необходимо вам обоим. В противном случае вы можете провести эти дни в бесконечных спорах, ссорах, выяснении отношений без каких-либо позитивных выводов.

Весы ‌‌

У типичных Весов эта неделя складывается благоприятно для брака. Если прежде у вас были трудности в отношениях, то найти гармонию поможет друг семьи, с которым у вас доверительные отношения. Хорошо вместе с партнером проводить больше свободного времени, ходить в гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы. Также вы сможете легко договориться с любым человеком по всем вопросам, поддержать в трудный момент и позволить принимать решения самостоятельно. Вместе с тем в эти дни вы можете почувствовать определенный дискомфорт в семье и в доме. Возможно, вам придется заниматься благоустройством жилища или в срочном порядке проводить ремонтные работы. Не исключены споры с родителями и представителями старшего поколения. Это также отличная пора завязывать новые романтичные, если вы одиноки, или деловые знакомства.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе преуспеют, если будут руководствоваться принципом: меньше слов и больше дела. Приоритет следует отдать деловой активности, карьере и отодвинуть на второй план личную жизни и развлечения. Также на неделе вам захочется провести генеральную уборку, глобальную перестановку мебели. Параллельно с этим звезды советуют обратить внимание на здоровье и культ тела. Посещение бани, тренажерного зала вместе с процедурами по закаливанию и диетой – все это будет мобилизовать вас, придавая сил. Наиболее проблемной темой недели могут стать контакты, которые будут отвлекать вас от дел. Окружающие люди могут обращаться к вам со всевозможными просьбами, вовлекая вас в чужие проблемы. Кроме того, это время может сопровождаться сильными нервными перегрузками, стрессовыми ситуациями и напряженными отношениями с окружающими. Лучший способ справиться с негативом — пресечь попытки других людей воровать ваше личное время.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе вряд ли удастся уйти от любви. Если вы уже в романтических отношениях, то сейчас они могут достичь необычайного расцвета. Ваш любимый человек будет казаться вам идеалом красоты, ума, манер, и всего, что только можно подвести под эту категорию. Эффект «розовых очков», впрочем, может оказаться недалек от истины. Это время искренних, чистых и возвышенных отношений, которые редко встречаются и которые следует ценить и беречь. А вот одинокие Стрельцы могут встретить вторую половинку на просторах интернета. Также это прекрасное время для творчества, талантов и искусства. Вместе с тем у вас могут быть определенные сложности с финансами и решением материальных проблем. Не исключено, что вы почувствуете сильное желание приобрести какую-то вещь, но достаточной суммы денег не будет. Звезды советуют вам проявить выдержку и не принимать скоропалительных решений.

Козерог

У Козерогов на этой неделе выпадет возможность благоустроить свое старое или приобрести новое жилье. Возможно, вам одобрят ипотеку или вы выкупите что-то для дома в кредит. Не следует действовать в одиночку, особенно если вам готовы помочь друзья, знакомые и родственники. Семья способна стать центром притяжения вашего внимания, источником сил, вдохновения и радости. Делая что-то для своих близких, проявляя заботу о них, вы получите взамен намного больше положительных эмоций. Это то самое время, когда вы должны подчинить свои желания во благо семьи. Если же вы поставите личные дела выше домашних, то ждите испорченных отношений и психологического дискомфорта.

Водолей

Водолеи на этой неделе станут необычайно тонкими психологами. Вы сможете легко подстроиться под собеседника, сказать ему именно те слова поддержки и понимания, которые он так ждет. Это исключительно удачное время для выстраивания отношений с партнером по браку. Все спорные вопросы утратят свою актуальность, а на первый план выйдет то главное, что связывает вас с партнером: чувство любви, заботы и внимательность. Также на этой неделе необходимо преодолеть в себе желание заниматься какими-то тайными делами, проводить расследования, вести секретные переговоры и выяснять слухи и сплетни. Возможно, будет поступать сомнительная информация о ваших знакомых или родственниках, которая бросит тень на их репутацию. Лучшая реакция на это – все игнорировать и никак не включаться в разбирательства.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе захотят навести чистоту и порядок в окружающем пространстве. Это может быть как рабочее место, так и место жительства. Интересно отметить, что вы будете заниматься уборкой и сортировкой вещей с огромным желанием. Старайтесь при этом освободить в квартире дополнительное пространство. И тогда оно начнет наполняться новой энергией, а эта энергия начнет поправлять ваш организм. В результате вы станете чувствовать себя энергичными и здоровыми. Также это хорошее время для посещения фитнеса и диеты. Здоровый образ жизни – это как раз то, что сейчас вам необходимо. Воздержитесь от вечеринок с обильным употреблением спиртного и шумного времяпрепровождения. Старайтесь не выходить за рамки своего бюджета.