О себе напомнят проблемы из прошлого — гороскоп на 25 сентября

8-9 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Козероге усложняют задачу управления, наведения порядка и выполнения долга.

Корни проблем — в прошлом. Актуальны темы реконструкций и реорганизаций. Возрастает аварийность, травматизм, риск обрушения ветхих сооружений. Станут очевиднее факты краха проектов и подрыва прежних авторитетов. К техническим и идеологическим проблемам добавятся бюрократические (согласования, регламенты, проверки, надзор, контроль, цейтнот и другие формальные ограничения), которые придется преодолевать. Обострятся претензии. Переговоры и любые процедуры будут короче, если в порядке документы.

Овен ‌‌

Сегодня Овны преисполнены решимости взять барьер, и не только по причине своей природной смелости. У многих Овнов не будет иного выхода, или единственной альтернативой ему будет отступление с позором. Стоит учесть высокий риск аварий, травм, конфликтов, давления и контроля сверху. Придется преодолевать препятствия в командировках, переговорах. Задачу не решить в одиночку. Нужна организованность.

Телец

Сегодня сами обстоятельства поведут Тельцов в нужном направлении, поэтому им лучше довериться судьбе. Не стоит «изобретать колесо»: предложенный вам классический путь оптимален в сложившихся условиях. Успешно пройдет визит в инстанцию, процедура проверки, оценки. Горячий вопрос будет улажен еще быстрее, если вы заранее подготовите все необходимое по ситуации (пакет документов, карту, экипировку).

Близнецы

Близнецам сегодня придется смириться с регламентацией всех мероприятий, а также с необходимостью взять в любом общении более сухой и строгий тон. День вынуждает быть корректнее и пунктуальнее, уважать договор и правила безопасности, держать в порядке документы. Лучше не шутить с законом и бюрократическими нормами, отнестись серьезнее к гражданским, родительским и другим правам и обязанностям.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам предстоит обсуждать принципиальные вопросы с долгой предысторией, а также решительно охранять границы своей территории или прав. Нужна внимательность: чем ближе финал, тем сложнее исправить ошибку. Инициатива, влияние и последнее слово не за вами. Придется лавировать в рамках, заданных семьей, партнером, начальством или государственной машиной. Возможно, вас поставят перед фактом.

Лев ‌‌

Сегодня Львы поставлены в зависимость от рокового наследия прошлого. Возможны критичные моменты в рутинной работе или ее бюрократическом оформлении, сложности в командировках, конфликты с коллегами, сервисами, инстанциями, персоналом. Требуют внимания сопутствующие документы: история болезни, результат проверки, график работ, отчет, пропуск, рецепт, водительские права, паспорт машины или питомца.

Дева ‌‌

Сегодня в любом деле Дев ждет решающая критичная фаза. Возможен острый и даже роковой момент в профессиональной или творческой деятельности, в любви или в игре, в финансовых делах. Подстерегают опасности на отдыхе и при занятиях спортом. Не все Девы будут переживать за себя и улаживать свои персональные проблемы. Вы можете болеть душой за детей, родителей, коллег, друзей или соотечественников.

Весы ‌‌

В сложных решающих ситуациях этого дня Весам важно выбирать верный тон в общении. На кону может оказаться дом, работа, семья, брак, стратегический резерв. Вы не решаете судьбы, но несете свою долю ответственности. Не останется незамеченным ваше появление или отсутствие, слово или молчание. Необходимо найти баланс между полярностями, например, жесткостью и справедливостью, риском и безопасностью.

Скорпион

Скорпионам сегодня трудно избежать приключений в дороге и общении. Важно иметь все нужные документы: возможны проверки. Не помешает иметь при себе контакты экстренных служб, карту местности, словарь терминов. Решая сиюминутные задачи, вам будет полезно оценить и ситуацию в целом. Стоит проверить, не распускают ли слухи ваши коллеги или партнеры, не ведет ли кто-то за вашей спиной нечестную игру.

Стрелец

Трудности этого дня помогут Стрельцам навести порядок в материальных делах: на счетах, в кошельке, в вещах и стратегических запасах, в базах с ценной информацией. Не время для покупок и продаж: возможен брак, убыток, отсутствие нужного размера или комплектации. Для оформления сделки может требоваться доверенность или экспертное заключение. Высок риск выхода вещей из строя, их поломки или порчи.

Козерог

Сегодня для Козерогов возрастают риски, а положительные стороны ситуации, наоборот, теряют силу. К тому же, у вас мало простора для маневра: ввязавшись в историю, вам придется пройти путь до конца на самых неблагоприятных для себя условиях. По возможности, звезды советуют отказаться от переговоров, работ и инициатив: может пострадать ваше здоровье, дом, карьера или другая важная сфера жизни.

Водолей

Водолеи сегодня зависимы от своего самочувствия, а также от обстановки, профессионального долга, бюрократических процедур или других внешних факторов. Возможны сложности в поездках и в любых делах. Отличные знаки - свобода решений, крепкое здоровье и ровное настроение: они скажут, что у вас нет проблем или они близки к финалу, а вы находитесь на верном пути. Следует исключить все новые начинания.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше соблюдать меры предосторожности, так как препятствия и срывы вероятны в любом частном деле. Кроме того, похожие проблемы, но в более серьезном масштабе вероятны вокруг: в социуме, семье, на работе, среди друзей. Многие Рыбы возблагодарят свою судьбу, наставника или интуицию, которые не позволили им когда-то вступить в обреченную организацию или вложиться в убыточный проект.