Как отличить безумца от слегка странного человека

Есть люди, которые привлекают внимание необычной прической, экстравагантной одеждой или странной манерой поведения.

Кто-то в такой ситуации сразу вешает ярлык – «сумасшедший», а кому-то становится интересно: действительно ли человек безумен или просто так себя ведет. В редких случаях совершенно неадекватного поведения можно предположить, что у человека серьезные проблемы с психикой, но, будем честны, такое встречается крайне редко. Что касается легких странностей во внешности или поведении, даже специалисту непросто определить, что же это на самом деле, а уж обычному человеку – тем более. Сегодня поговорим о том, с чем чаще всего можно столкнуться в жизни и то, что люди называют «странности».

В психологии они имеют название «акцентуации» – это ярко выраженные особенности характера, которые еще не стали болезнью, но уже выглядят «не нормой» и замечаются окружающими как необычные проявления.

Вокруг нас много весьма эмоциональных людей, которые жить не могут, чтобы не привлечь к себе всеобщее внимание по любому поводу. Они готовы рассказывать окружающим обо всем, что с ними происходит в подробностях, легко раздражаются по пустякам, а перепады настроения для них – обычное дело. При этом они могут подстроиться под любую ситуацию и очень артистичны. Это, так называемый, истероидный тип. В обычной жизни странным может казаться их экстравагантная внешность, чрезмерная хвастливость или восторженность.

Если человек целеустремлен, это вызывает уважение. Но если это переходит в дикое упрямство, а идея достичь цели затмевает все вокруг, скорее всего, вы столкнулись с «эпилептоидным» типом. В обычной жизни «эпилептоида» можно узнать еще и по невероятной ревности по любому поводу. И на этой почве от «странности» до безумия часто всего один шаг.

И, пожалуй, самый распространенный тип – «тревожный». У каждого человека в жизни случаются периоды, когда он переживает не на шутку. Но представители этой акцентуации переживают всегда, везде и по всем поводам. Подвидов тревожности большое количество, и выражаться она может совершенно по-разному: ощущение надвигающейся катастрофы, чувство стыда за свои действия, тотальное избегание конфликтов, четкое следование бесконечным правилам и многое другое. Стоит задуматься, если тревожность не проходит неделями, возникают страхи, с которыми сложно справится или нарушается сон.

Если ситуация, когда сложно отличить «странность» от «безумия» касается вас и ваших близких, не пытайтесь разобраться сами – обращайтесь к специалисту.

Марина Басманова, клинический психолог