Психолог: «Эмоция утрачивает власть над вами, если ее проговорить»

Накопление агрессии приводит к разрушению организма человека изнутри, поэтому очень важно правильно реагировать и бороться с этим явлением.

Психолог Мария Макарова отметила, что агрессия - это уже финальная стадия эмоции, которая выливается в реакцию. А начинается все с раздражения, которое переходит в злость, и далее уже идет агрессия как форма поведения и тип реагирования.

«Есть такой волшебный, магический способ у психологов — вербализовать эмоцию и чувство. То есть в тот самый момент, когда вы проговорили свою эмоцию, она утрачивает власть над вами. Вы становитесь с ней независимыми и дальше уже что-то можно делать», — сообщила психолог.

Психолог рассказала, как правильно реагировать на агрессию другого человека, если вы решили вмешиваться в ситуацию.

«Агрессия очень часто вызывает другую агрессию — это может быть небезопасно. Если вы видите, что другой человек уже не может владеть собой и собирается совершить агрессивное действие, то лучшее, что вы можете сделать — это удержать его», - сказала она.

По мнению ученых, из-за агрессии в мозге образуются новые нервные клетки. Также ученые установили, что у добрых и злых людей мозг отличается размерами.