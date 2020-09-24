Астролог рассказала, какие знаки самые сумасшедшие

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Астролог советует давать волю своим странностям. Выясняем, кто же самый сумасшедший из знаков зодиака.

Овны очень любят, когда их странные задумки исполняют люди, которые не очень любят быть в центре внимания. Овны так веселятся, а потом ругаются так. И если вдруг понадобится ехать черт-те куда — затеял Овен. Критика их не пугает, а ее много, но сумасшедшие идеи очень привлекают.

Тельцы очень упрямые и не хотят договариваться. Любимое выражение — «я так хочу». Другим приходится просто смириться и наблюдать. Дурацкие выходки происходят обычно в нетрезвом состоянии, в эти моменты они спускают вожжи. Ненадолго.

Близнецы постоянно экспериментируют и не очень понимают конечный результат — где та грань между весельем и идиотизмом. Мужчины любят быть в неопределенности, а женщины — создавать интригу. Поэтому от них все так устают.

Раки очень любят говорить всем, как жить правильно. Хотя сами живут очень неправильно. «В тихом омуте черти водятся» — это Раки. Поэтому, когда вам Рак говорит что-то, будьте очень скептичны — разгребать будете сами.

Львам как лидерам не привыкать совершать поступки, про которые все скажут, что это прекрасно. Они прекрасно знают себе цену и не станут заниматься реализацией странных идей.

Девы и безумства несовместимы. Они так много работают и так хотят просто устроить свою жизнь, что остальное их не очень волнует. Сильнейший трудоголизм приводит к тому, что Девы не умеют расслабляться, а жизнь идет мимо них.

Весы не любят конфликты, истерики и турбулентное состояние жизни. Так что приключений и выходок от них не стоит ждать.

Со Скорпионами надо быть очень осторожными — они копят негатив и потом проецируют на других людей. Мечтают о захвате всего мира и признании. Решаются на безумные поступки, когда ощущают недостаток эмоций. Но это сильно может отразиться на близких.

Стрельцы все время находятся в состоянии эйфории, поиска, желания понять, что происходит вокруг. А вокруг просто жизнь, и Стрельцам сложно понять, что это не полет фантазии. Поэтому приходится что-то придумывать. Соратники находятся всегда.

Козероги не авантюристы, не экспериментаторы и жутко любят все вокруг контролировать. Одна малейшая ошибка — и Козерог становится вне себя от злости. Этот знак любит эксперименты, но в меру, и людей, которые хотят дисциплины.

Этот знак создан для нестандартных решений и постоянно выдвигает сумасшедшие предложения. За это их и любят. И не любят. Потому что слишком много приходится потом разгребать. Водолеи любят безумничать и не любят нести ответственность.

Рыбки любят тишину и гармонию, но иногда рвутся в бой. Очень боятся безразличия, нелюбви, поэтому и мучаются от своей тонкой душевной конституции. С ума сойти могут только от любви. И то совсем ненадолго.