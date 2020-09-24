6 великих женщин в гороскопе

Сколько в нашем мире прекрасных женщин? Ими восхищаются, им подражают.

Многие из них добиваются всего сами, удивляя окружающих своей натурой, характером и манерами. Много в вашем окружении таких дам?

Далеко не каждая может похвастаться стойкостью, умением мудро поступать, предчувствовать поведение людей и т.п. Астрологи уверяют, есть закономерность, в том, какие женщины добиваются успеха, как у публики, так и у мужчин.

Начнём наш список, естественно, с женщины-Львицы. Эти дамы целеустремленные, сильные, выносливые, отважные. Только их персона должна занимать внимание всех вокруг. Мужчины рядом с такими девушками вырастают на глазах, они заражаются целеустремленность и уверенными шагами начинают добиваться своего, только чтобы соответствовать прекрасной даме.

Женщины-Скорпионы – уникальные создания. Ими восхищаются большинство. Во-первых, они полны энергии, сил и влияния. Во-вторых, они умеют притягивать к себе мужчин, умело играя своими достоинствами. В-третьих, мужчины рады быть в союзе с этими дамами, они станут для них лучшим другом, напарником, соперником, любовницей. Скорпионши идеальны в ведении своего бизнеса, поэтому целеустремленные мужчины сполна оценивают этих дам, наделяя их уважением и особой властью.

Самые умные женщины-Водолеи. Многим не хватает той мудрости, которой изначально заложена в этом знаке. Эти женщины не любят останавливаться на достигнутом, пусть и маленькими шажками, но они двигаются вперёд. При этом Водолеи будут стимулировать всех вокруг, заставляя развиваться окружающих. Это прекрасные матери, которые будут ценить, любить и передавать свои знания детям. Мужчинам нравится рассудительность этого знака, спокойствие, с которым они выполняют свои дела и аккуратность.

Девушки-Овны великолепны от рождения. Они не станут вам доказывать это, наоборот, иногда их стоит заряжать словами и действиями, чтобы они оставались на пьедестале. Всё дело в гордости Овнов. Если в жизни не будет слишком трудных ситуаций, которые выбьют их с верхушки, то всю жизнь они будут развиваться и набираться сил с каждой победой. Мужчинам нравится нахождение такой девушки рядом, они как прекрасный трофей прекрасного мужчины, поэтому у Овнов должен быть сильный и любящий мужчина рядом.

Тельцы сумеют вылезти из любого положения. Это сильные и несгибаемые личности. Иногда этим женщинам очень тяжело, но при этом внешнее состояние не будет отражать внутреннее. Как бы они не выглядели, внутри ещё остаются запасы сил, и сломать их просто не получится. Все проблемы Тельцом от любви, от желания, слишком много хочется. Если женщина – Телец перестанет идти на поводу у своих эмоций, она достигнет немыслимых высот, но не сможет этого сделать, если любовники будут продолжать меняться, как перчатки. Мужчины чувствуют в них огонь, на него и тянутся, как мотыльки. Только вот большинство Тельцов ждут любовь настоящую.

Женщину-Близнеца можно отнести к этому списку. По жизни они идут с позитивом, отсюда и успехи, которые выходят по итогу. Они не ощущают земли, когда чем-то увлечены. Многие проблемы Близнецы принимают, как должное, не может же всю жизнь быть белая полоса. Поэтому преодолевая трудности, они вновь оказываются окрыленными, ровно до того момента, пока не сталкиваются с бытом, он убивает в них ту легкую натуру, которой этот знак славится. Мужчинам нравится эта легкость, непринужденность, они тянутся туда, где нет проблем, а Близнецы не ставят проблемы выше головы, поэтому противоположный пол всегда где-то рядом.