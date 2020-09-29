Приметы и традиции российских водителей

Опытные водители знают, что любая поездка на автомобиле может окончиться непредвиденной ситуацией на дороге.

По этой причине существуют много примет и поверий среди автомобилистов.

У многих автолюбителей расходится мнение по поводу покупки автомобиля: обмывать или нет? Одни считают, что «обмывая» подобную покупку, владелец авто может в скором времени лишиться прав за вождение машины в нетрезвом виде, другие же, напротив, считают, что новоиспеченный автомобиль прослужит долго и безаварийно.

Еще ряд примет гарантируют водителям следующее: стоит только помыть автомобиль, тут же начнется дождь. Бить ногой по колесам также дурная примета — быть шинам проколотыми. Нельзя ругать машину — попадешь в беду. К такому же результату, по мнению некоторых автомобилистов, приводит ситуация, когда те ставят на авто запчасти с «битых» машин.

Существует несколько примет, связанных с сотрудниками ГИБДД. Стоит только посчитать деньги в автомобиле, непременно попадешь на инспектора-мздоимца. Также не стоит свистеть в машине, оштрафуют в дороге.

Многие автомобилисты считают, что после покупки машины в нее сразу же следует установить талисман. У многих это три иконки на приборной панели. У некоторых больше. Также нельзя выбрасывать из машины мусор. Считается, что в этом случае неприятности будут преследовать весь год.

Много примет связано у водителей с ДТП. Сбить на дороге кошку или собаку — к серьезному происшествию на дороге. Также не стоит фотографировать себя на фоне автомобиля или давать точное время приезда. Нарушение этих примет может привести к аварии. Неожиданные препятствия в пути могут возникнуть, если водитель постригся перед дальней дорогой.

Многие ассоциируют свой автомобиль с одушевленным предметом, отсюда вытекает еще одно правило-запрет, повествующее о том, что нельзя возле своего транспортного средства рассуждать о его продаже. Непременно машина начнет ломаться. Также многие считают, если купленный автомобиль в первый месяц ломается — значит от него нужно срочно избавляться, поскольку авто принесет владельцу одни неудачи.

Все эти приметы, конечно, предрассудки, однако соблюдение придуманных «правил» производит на многих водителей эффект самоуспокоения и уверенности, что им на дороге сопутствует удача.