Женщины этих знаков зодиака отпугивают всех мужчин

Известный астролог назвал знаки зодиака, с представительницами которых мужчины не хотят строить серьезных отношений чаще всего, при этом нередко оставаясь к ним неравнодушными.

Лев. Представительницы знака привыкли к вниманию поклонников. Однако у оказавшихся в омуте мужчин нередко открываются глаза. В какой-то момент они понимают, что их спутница создана только для веселья и страсти, но никак не для семейных отношений. Женщин-Львов окружает много мужчин, однако женится они предпочитают на других.

Скорпион. Внешне женщины-Скорпионы наделены всем, что способно привлечь представителей противоположного пола. Они умны, женственны и достаточно харизматичны. Однако холодность и высокомерие часто оставляют таких женщин хоть и в гордом, но все же одиночестве.

Стрелец. Красивые и уверенные в себе представительницы знака не зависят от чужого мнения. На пути к своим целям, они буквально идут по головам, в связи с чем имеют много недоброжелателей и завистников. Нередко отношения женщин-Стрельцов обрываются, казалось бы, на пути к замужеству.