Каким знакам зодиака нужно делать татуировки

Многим хотелось бы сделать себе татуировку, но часто бывает сложно выбрать рисунок, ведь он должен нести в себе какой-то смысл.

Астрологи решили немного облегчить задачу и рассказали, какая тату подойдет какому знаку зодиака.

Овен – энергичный знак, четко знающий, куда и зачем он идет и умеющий преодолевать сложные препятствия. Ему подойдут рисунки, символизирующие мощь, энергию и движение вперед.

Телец – истинно земной знак: ориентирован на все материальное, консервативен и любит комфорт. Темы его тату могут отражать любые материальные блага или общепринятые ценности.

Близнецы – ярко выраженные дуалисты, им сложно принимать решения, но они наслаждаются жизнью. Темой рисунка могут стать природные стихии или символы, несущие двойной смысл.

Рак – натура чувствительная и не любит перемен в жизни. Для татуировки ему подойдут красивые узоры, абстракции или романтические темы.

Лев – символ силы и царственности, он обожает быть в центре внимания. Для него, без сомнений, подойдут рисунки, символизирующие власть, силу или любой сюжет, который не останется незамеченным окружающими.

Дева – крайне прагматичный знак, любящий порядок. А еще Дева очень заботится о близких. Астрологи считают, что ей подойдут любые рисунки, кроме имен любимых людей и «сердечек».

Весы олицетворяют взвешенность решений и мудрость в их принятии. Им подойдут тату, символизирующие эти особенности и символы, ассоциирующиеся с интеллектом.

Скорпион обладает сильным характером и коварством. Ему нет равных в интригах. Для этого знака символичными будут изображения знаков тайных обществ или различных видов холодного оружия.

Стрелец – открытая и увлекающаяся искусством натура. На его теле гармонично будут смотреться сюжеты из любимых произведений или портреты кумиров.

Козерог – известный трудоголик и карьерист. Он вообще редко делает татуировки, но, если захочет сделать рисунок, лучше набить символы роста и развития.

Водолей – мечтатель, часто живущий в своем мире. Ему подойдут изображения животных или фантастические персонажи сновидений.

Рыбы – признанные «утешители» и эмпаты. Их татуировки должны символизировать любовь к миру или изображать красоту вселенной.

Теперь вы можете выбрать татуировку, соответствующую вашему характеру и отражающую суть знака.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог