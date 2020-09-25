Луна щедра на сюрпризы — гороскоп на 26 сентября

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под сильным влиянием Урана, щедра на сюрпризы.

Волнения дня легко направить в нужное русло. Непредсказуемая обстановка не годится для основательных начинаний, но хороша для отдельных экспромтов, стимулирует изобретательность и находчивость. День помогает обойти лишние формальности и устаревшие условности, благоприятен для внештатного сотрудничества, работы в свободном формате, участия в пробных коллективных акциях нового типа. Хорошо использовать старые методы на новый лад, возвращаться к отложенным апгрейдам, искать оригинальные способы ремонта старого оборудования.

Овен ‌‌

Сегодня Овны выйдут из-под контроля или обойдут формальности. Им удастся перейти на свободный режим или неофициально привлечь к делу своих друзей. Вместо работы и долга, центром внимания может стать личное или совместное хобби. Новый поворот событий принесет внеплановые траты. Часть денег может неожиданно уйти на оригинальный романтический подарок, на вложение в будущее или на коллективные нужды.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в свежих впечатлениях и наверняка их получат. Для многих Тельцов новые веяния будут связаны с их работой, коррекцией прежних целей или сменой привычного жизненного уклада. Обновления этого дня имеют позитивный оттенок в целом, но могут иметь условно негативные последствия лично для вас: вы можете нервничать, ошибаться в простых вещах, внезапно менять свои вкусы и планы.

Близнецы

Мысли Близнецов этот день направит в будущее, но пока звезды советуют им не принимать решений, действовать по настроению и лишь присматриваться к новым возможностям. Сегодня интуиция или обстоятельства ведут вас нужным курсом, он вскоре станет очень актуальным. Если у вас нет своих оформленных идей, можно объединиться с друзьями. Полезно интересоваться мировыми событиями, зарубежными новинками.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не зацикливаться на своих личных интересах, интересоваться набирающими силу коллективными процессами и последними общественными тенденциями. Чувство сопричастности сделает дружелюбнее атмосферу в коллективе и ваши отношения с отдельными персонами, например, с домочадцем или квартирантом. Выбирать себе компаньонов или спонсоров на постоянной основе не рекомендуется.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит присматриваться к новым форматам взаимодействия с людьми. Возможно, это готовый образец отношений, которого вскоре придется придерживаться в обязательном порядке. Но вам лучше не обсуждать нюансы такого рода вслух: вы сделаете ошибку, которая отразится на вашем скором партнерстве и будущей репутации. Не стоит прямо предлагать кому-либо свою дружбу, особенно, интимную и тесную.

Дева ‌‌

Сегодня Девы в тупике и нуждаются в перезагрузке. Лучше не заниматься важными планами, а отвлечься на обновление привычного формата рутинных дел. Это неудачный момент для официальных перемен (например, оформления в новой должности по всем правилам), но вполне можно провести эксперимент или поинтересоваться новостями. К выполнению текущих задач хорошо привлекать друзей или внештатных сотрудников.

Весы ‌‌

День поможет Весам отвлечься на что-то приятное, необычное и волнующее. Например, на предстоящие им обновления в творчестве, личных отношениях, бизнесе или финансовых делах. Самое время сделать шаг к большим планам, связанным с детьми, новым хобби, дружеским или деловым партнерством. Стоит учитывать, что сейчас не самый подходящий момент для приобретений и вложений (кроме небольших и пробных).

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам заняться домашним, служебным или иным обновлением. Очередной апгрейд поможет продвинуться в модернизации старого уклада или освоении навыков, полезных для будущего. Консервативные привычки и принципы, которые все еще выручают вас в некоторых ситуациях, в этот день бесполезны и даже вредны. Желательно взять курс на прогресс, а не пытаться реанимировать прошлое.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам немного развеяться и размяться. Не стоит отказывать себе в удовольствии отступить от режима, инструкции. Можно не следовать графику, не придавать особого значения многим условностям, отправиться в спонтанную командировку или на внеплановое свидание. Подходящий момент для пробных работ с экспериментальным обрудованием и снаряжением, новыми коллегами и помощниками.

Козерог

Сегодня Козерогам удастся отвлечься от негативных мыслей и удержаться от разрушительных действий. В этом им поможет общая необычная атмосфера дня или внезапно возникшая конкретная задача, для решения которой не подходят стандартные проверенные методы. Ситуация довольно непредсказуема, поэтому звезды советуют вам ограничиться лишь мелкими отдельными экспериментами, особенно, в финансовой части.

Водолей

Этот день принесет Водолеям волнение и оживление. Появится неожиданная энергия для исполнения собственных желаний или активного участия в делах своего окружения, а также для реализации отложенных ранее обновлений (в том числе, домашних). Водолеям, ведущим пассивный и размеренный образ жизни, а также мучимым какими-то страхами, события этих суток помогут преодолеть инерцию, привычку или робость.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше не отказываться от участия в коллективных делах, но при этом не стоит претендовать на особое положение. Активность такого рода может принять форму помощи друзьям или внесения своей скромной лепты в совместную акцию. Не стоит ничего планировать заранее, образ действий подскажет ситуация. Исполнение своих личных планов рекомендуется отложить: день сулит слишком много сюрпризов.