Рекламируйте себя — финансовый гороскоп на 26 сентября

Сегодня стоит расхваливать свои возможности и таланты — важные люди обязательно услышат.

Овен ‌‌

У Овнов благоприятный день для развития и укрепления деловых контактов. Запланированные на сегодня деловые встречи пройдут гладко, и вы сумеете добиться именно тех договоренностей, на которые рассчитывали. Вместе с тем, во второй половине дня начнут усиливаться негативные тенденции, большая часть которых будет связана с нехваткой денег.

Телец

Тельцы смогут серьезно продвинутся вперед в реализации своих текущих дел. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы. Правильное распределение рабочего времени и точное следование плану – вот залог успеха для вас. Вместе с тем, по части делового партнерства и выполнения договорных обязательств этот день нельзя назвать удачным.

Близнецы

Близнецам следует сегодня брать ответственность на себя и быть готовыми к принятию самостоятельных решений. Это прекрасное время для реализации ваших талантов и способностей. Вы преуспеете при участи в конкурентных видах деятельности: в конкурсах, кастингах, соревнованиях лучших по профессии.

Рак ‌‌

Ракам в этот день лучше всего будут удаваться дела, рассчитанные на спокойный неспешный ритм их выполнения. Успешно поработают ученые, занятые исследовательской работой. Надомный труд в комфортных условиях и без жесткой привязки к срокам исполнения работы также пойдет благополучно. Вместе с тем, старайтесь воздерживаться от крупных покупок.

Лев ‌‌

Интеллектуальные и творческие способности Львов сегодня будут превосходными. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение умственным видам деятельности. Это хорошее время для всех видов предпринимательской активности, в частности для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Вместе с тем, в этот день нежелательно завершать какие-то проекты.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день сложится благополучно, если вы не будете отклоняться от своего стратегического курса и нацелитесь на исполнение плана. Именно план работы на этот день должен стать для вас законом, не подлежащим никаким нарушениям или коррективам. Вместе с тем, во второй половине дня вам может поступать много ложной информации.

Весы ‌‌

У Весов в этот день хорошие шансы для развития деловых связей с другими странами и регионами. Успешно пойдут дела в командировках и при работе вахтовым методом. Используйте любые возможности для приобретения дополнительных профессиональных знаний, с целью повышения квалификации. Вы сможете понять некоторые тонкости в своей профессии, которые раньше оставались вам недоступными.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется не привлекать к своей работе постороннее внимание. Сохраняя в тайне свои намерения, вы сможете добиться более впечатляющих результатов. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок, а также гасить долги по кредитам в опережающем темпе. Вместе с тем, это достаточно напряженный день для тех, кто постоянно контактирует с начальством.

Стрелец

У Стрельцов в этот день успешно складывается для сотрудничества с единомышленниками. Ваши личные планы удачно впишутся в планы работы коллектива. Кроме того, в это день вы сможете подписать многосторонний партнерский договор. В любом деле обязательно сверяйте свои действия с соответствием их нормам закона.

Козерог

Козерогам, озабоченным поисками работы, сегодня может улыбнуться удача и вы найдете именно тот вариант, который вас устроит. Это хороший день для подписания трудового договора, собеседования, знакомства с новым коллективом. Вместе с тем, во второй половине дня возрастает вероятность возникновения нештатных ситуаций, связанных с техническими сбоями, авариями.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют заниматься рекламной раскруткой себя и своих товаров и услуг. Можно рассылать резюме потенциальным работодателям, публиковать их на специализированных сайтах. Также это хороший день для работников туристических агентств, гостиниц и ресторанов. Вместе с тем, сегодня неблагоприятное время для подписания юридически обязывающих документов.

Рыбы ‌‌

Рыбам, имеющим свой бизнес, рекомендуется заниматься вопросами укрепления его безопасности. Прежде всего, это хорошее время для подписания договоров на страхование имущества. Также хорошо именно с сегодняшнего дня ставить квартиру или офис на контроль от вневедомственной охраны. Вместе с тем, это достаточно напряженный день с точки зрения сохранения деловой репутации.