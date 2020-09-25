Как дата рождения влияет на характер ребенка

Нумерологи рассказали, как дата рождения может повлиять на характер малыша.

Они объяснили, что сначала необходимо узнать число судьбы ребенка. Для этого необходимо сложить все числа даты его рождения, а потом прочитать пояснения к полученной цифре.

Так, например, дата рождения ребенка — 16 ноября 2017 года. Число судьбы рассчитывается следующим образом: 1+6+1+1+2+0+1+7 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1.

Ребенок, чья цифра «1», является лидером. Он с самого детства не поддается влиянию авторитетных людей, имеет свое независимое мнение и твердую позицию. Он четко понимает, к какой цели идет и чего хочет добиться.

Ребенок с цифрой «2» очаровывает всех своим обаянием и не провоцирует ссоры, старается быть хорошим в отношениях с окружающими. Однако часто малышу не хватает уверенности в себе, поэтому его нужно хвалить, чтобы он верил в свои силы.

Ребенок с числом «3» приковывает к себе взгляды, всегда общителен и активен. Но ему может быть трудно собраться и сконцентрироваться на одной задаче. Его необходимо научить терпению и трудолюбию.

Малыша с цифрой «4» отличает организованность и здравомыслие. Такой ребенок не терпит беспорядка и глупости, уже в юном возрасте учит других.

Ребенок с числом «5» является искателем и исследователем. Он интересуется многим, но не может терпеть чужой контроль. В то же время он с любовью относится к своим родителям.

Цифра «6» означает любовь ребенка находиться в шумной компании. Такой малыш не может находиться в одиночестве, он дружелюбен и внимателен. Однако его слабой стороной является чрезмерная эмоциональность, которая может перерасти в постоянное недовольство.

Малыш с числом «7» обладает интеллектуальными способностями, благодаря которым в будущем может достичь успехов.

Ребенок с цифрой «8» — собственник и ревнивец. Ему необходимо дать понять, что ошибки могут совершить все, а мир не будет всегда идеальным, передает Cosmopolitan.

Число «9» говорит о талантах малыша. Он может обучаться всему новому и быть разносторонним. Ему стоит уделять много внимания, чтобы развить данные ему способности.