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Как дата рождения влияет на характер ребенка

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Нумерологи рассказали, как дата рождения может повлиять на характер малыша.

Они объяснили, что сначала необходимо узнать число судьбы ребенка. Для этого необходимо сложить все числа даты его рождения, а потом прочитать пояснения к полученной цифре.

Так, например, дата рождения ребенка — 16 ноября 2017 года. Число судьбы рассчитывается следующим образом: 1+6+1+1+2+0+1+7 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1.

Ребенок, чья цифра «1», является лидером. Он с самого детства не поддается влиянию авторитетных людей, имеет свое независимое мнение и твердую позицию. Он четко понимает, к какой цели идет и чего хочет добиться.

Ребенок с цифрой «2» очаровывает всех своим обаянием и не провоцирует ссоры, старается быть хорошим в отношениях с окружающими. Однако часто малышу не хватает уверенности в себе, поэтому его нужно хвалить, чтобы он верил в свои силы.

Ребенок с числом «3» приковывает к себе взгляды, всегда общителен и активен. Но ему может быть трудно собраться и сконцентрироваться на одной задаче. Его необходимо научить терпению и трудолюбию.

Малыша с цифрой «4» отличает организованность и здравомыслие. Такой ребенок не терпит беспорядка и глупости, уже в юном возрасте учит других.

Ребенок с числом «5» является искателем и исследователем. Он интересуется многим, но не может терпеть чужой контроль. В то же время он с любовью относится к своим родителям.

Цифра «6» означает любовь ребенка находиться в шумной компании. Такой малыш не может находиться в одиночестве, он дружелюбен и внимателен. Однако его слабой стороной является чрезмерная эмоциональность, которая может перерасти в постоянное недовольство.

Малыш с числом «7» обладает интеллектуальными способностями, благодаря которым в будущем может достичь успехов.

Ребенок с цифрой «8» — собственник и ревнивец. Ему необходимо дать понять, что ошибки могут совершить все, а мир не будет всегда идеальным, передает Cosmopolitan.

Число «9» говорит о талантах малыша. Он может обучаться всему новому и быть разносторонним. Ему стоит уделять много внимания, чтобы развить данные ему способности.

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