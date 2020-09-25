Мессинг предсказал России конфликт со всем миром

Вольф Мессинг – известный на весь мир телепат, гипнотизер и прорицатель 20 века.

Он был учеником профессора Абеля – известного немецкого психиатра, который учил его читать и внушать мысли. Феномен Мессинга так и не был разгадан, несмотря на многочисленные исследования, которые проводили с ним ученые на протяжении жизни. Он действительно «видел» ход исторических событий: именно Мессинг предсказал дату окончания Великой Отечественной войны, смерть Сталина и распад СССР. Несмотря на то, что Мессинг умер в 1974 году, в его записях сохранились предсказания на много лет вперед, как для России, так и для других стран.

Если говорить о текущем годе и будущем 2021, то по прогнозам Мессинга для России – это непростое время. Он предсказывал, что наша страна вступит в конфликт со всем миром из-за небольшой территории, расположенной на юге. Спустя годы с момента предсказания ясно, что Мессинг имел ввиду Крым. В его прогнозах звучало, что в мире появится новая болезнь, которая коснется всех стран, и она станет одной из причин возникновения нового экономического кризиса. Поиск виноватого в распространении инфекции еще сильнее осложнит международную обстановку, и эта ситуация затянется на несколько лет. Что касается ближайших лет, то Мессинг говорил о том, что для России они будут достаточно сложным во всех смыслах. Экономические трудности будут обусловлены спадом во всех отраслях от промышленности до сельского хозяйства, а это, в свою очередь, повлечет за собой безработицу и снижение уровня жизни. Однако, прорицатель «видел», что России удастся за несколько лет преодолеть сложную ситуацию несмотря на то, что это потребует много сил и ресурсов.

Существуют также два предсказания Мессинга, которые совпадают с прогнозами современных астрологов и провидцев. В ближайшие годы должно появиться новое духовное направление или общемировая идея, которая сможет объединить все человечество. И ближе к концу века он «видел» вооруженный конфликт из-за территории между крупнейшими мировыми державами: Россией, США и Китаем, который захватит и близлежащие страны. Кто выйдет из него победителем, провидец не уточнял. Что не может не радовать, на ближайшие десятилетия в прогнозах Мессинга не значится боевых действий на территории России или с ее участием.

Хочется верить, что даже знаменитые предсказатели могут ошибиться с «плохими» прогнозами.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог