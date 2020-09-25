Как знаки зодиака залечивают сердечные раны

Наверняка ты знаешь, что такое душевная боль от разрыва.

Каждый человек по-разному с ней справляется. Кому-то достаточно недели, чтобы пережить расставание, а кто-то долгое время не может прийти в себя. Мы решили узнать, как справляются разные знаки зодиака с сердечными ранами.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если Овну разбили сердце, он будет это скрывать глубоко в себе и вести так, будто ничего не произошло. Люди, рожденные под этим знаком, не любят показывать свои уязвимые стороны.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то. Поэтому они бывают очень шокированы, когда вторая половинка их предает или оставляет. Они остро чувствуют сердечную боль.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

А вот Близнецы не из тех людей, которые будут долго переживать. Они знают, как преодолеть боль от разбитого сердца. Скорее всего у них уже скоро появится кто-то другой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Рака романтические отношения очень много значат, поэтому разрыв им дается нелегко. Скорее всего они отстранятся от всех своих близких и будут какое-то время находиться в одиночестве.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы не любят показывать слабость, даже если их сердце разбито. Внешне они будут выглядеть вполне довольными жизнью, но в душе переживать бурю эмоций.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы всегда смотрят наперед. Если произошел разрыв, скорее всего они уже были к нему готовы. Поэтому им легче залечить сердечные раны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разбитое сердце для Весов – небольшая проблема. Хотя они и чувствуют боль, но восстанавливаются достаточно быстро. Вскоре после разрыва они достигают душевного спокойствия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион становится очень злым и мстительным, если его кто-то обидит. Для него это тяжелый опыт, который сопровождается агрессией к бросившему их возлюбленному.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы умеют преодолевать сложные этапы. Они не зацикливаются на расставании и двигаются дальше, даже если их сердце разбито.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги тоже из тех везунчиков, которые легко справляются с сердечными ранами. Несмотря на разочарование, они не будут долго думать о своем горе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей независим от своих привязанностей и чувств. Он никогда серьезно не относится к отношениям, поэтому разрыв для него совсем не трагедия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

А вот Рыбам тяжело дается расставания. Если им разбили сердце, они чувствуют себя опустошенными и становятся неуверенными. Рыбы будут жалеть себя и отсраняться от всех.