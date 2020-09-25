Как знаки зодиака залечивают сердечные раны

Наверняка ты знаешь, что такое душевная боль от разрыва.
Каждый человек по-разному с ней справляется. Кому-то достаточно недели, чтобы пережить расставание, а кто-то долгое время не может прийти в себя. Мы решили узнать, как справляются разные знаки зодиака с сердечными ранами.
Если Овну разбили сердце, он будет это скрывать глубоко в себе и вести так, будто ничего не произошло. Люди, рожденные под этим знаком, не любят показывать свои уязвимые стороны.
Тельцам нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то. Поэтому они бывают очень шокированы, когда вторая половинка их предает или оставляет. Они остро чувствуют сердечную боль.
А вот Близнецы не из тех людей, которые будут долго переживать. Они знают, как преодолеть боль от разбитого сердца. Скорее всего у них уже скоро появится кто-то другой.
Для Рака романтические отношения очень много значат, поэтому разрыв им дается нелегко. Скорее всего они отстранятся от всех своих близких и будут какое-то время находиться в одиночестве.
Львы не любят показывать слабость, даже если их сердце разбито. Внешне они будут выглядеть вполне довольными жизнью, но в душе переживать бурю эмоций.
Девы всегда смотрят наперед. Если произошел разрыв, скорее всего они уже были к нему готовы. Поэтому им легче залечить сердечные раны.
Разбитое сердце для Весов – небольшая проблема. Хотя они и чувствуют боль, но восстанавливаются достаточно быстро. Вскоре после разрыва они достигают душевного спокойствия.
Скорпион становится очень злым и мстительным, если его кто-то обидит. Для него это тяжелый опыт, который сопровождается агрессией к бросившему их возлюбленному.
Стрельцы умеют преодолевать сложные этапы. Они не зацикливаются на расставании и двигаются дальше, даже если их сердце разбито.
Козероги тоже из тех везунчиков, которые легко справляются с сердечными ранами. Несмотря на разочарование, они не будут долго думать о своем горе.
Водолей независим от своих привязанностей и чувств. Он никогда серьезно не относится к отношениям, поэтому разрыв для него совсем не трагедия.
А вот Рыбам тяжело дается расставания. Если им разбили сердце, они чувствуют себя опустошенными и становятся неуверенными. Рыбы будут жалеть себя и отсраняться от всех.