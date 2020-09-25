«Совы» среди знаков зодиака

Мы решили задаться вопросом: есть ли какая-то зависимость между биоритмами и знаками зодиака? Кого можно отнести к «совам» – тем, кто любит бодрствовать в ночное время, а вот утром его не добудишься.

Первенство в этом вопросе будет принадлежать Водолеям. Ведь они знатные любители ночных развлечений и тусовок, да и вообще «ночью происходит все самое интересное». Спать их не загонишь, особенно если веселье в самом разгаре! Единственный шанс – это рабочая необходимость, но Водолей старается устраиваться на такие работы, чтобы ему не приходилось рано вставать. А если уж судьба загоняет в тяжелые для него рабочие рамки – в выходные он оторвется по полной!

Скорпион тоже знатный любитель ночного времени суток. Ведь ему надо много чего успеть из запланированного, а важные встречи и переговоры вполне могут происходить и глубокой ночью. Ведь дневное время – для обычных заурядных людей, а вечер и ночь открывают совершенно новые возможности. Плюс некий ореол загадочного «ночного жителя», согревающий скорпионье самолюбие. Такой график требует времени на восстановление, в чем себе Скорпион и не будет отказывать, пробуждаясь после ночных загулов далеко за полдень.

Еще одна «сова» по призванию, становящаяся иногда «жаворонком» по необходимости – это Близнецы. Они так же любят приключения и тусовки, которые, как известно, редко заканчиваются до полуночи. Но, если на горизонте возникает что-то интересное и для этого надо рано вставать или Близнец вдруг увлекается здоровым образом жизни – происходит чудесное превращение «совы» в «жаворонка». Ровно до тех пор, пока интерес не угаснет.

И еще один знак, который может примкнуть к этой компании – Овен. Все дело в том, что если Овну захочется срочно переделать кучу дел, перечитать несметное количество книг или посмотреть любимые сериалы – он вполне готов зависнуть на целую ночь. А потом, восстановившись за короткий срок, спокойно пойти на работу. Ночь для Овна – просто не повод, чтобы делать паузу в той активной деятельности, которой он занят.

Диана Сабитова